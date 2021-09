São José dos Campos é mira do maior evento de Dev do país, pelo DevCamp 2021

Com grandes nomes confirmados como Neto Marin, do Google; Alexandre Magno, fundador da Emergee; e Eduardo Brandão, da Globo, o evento acontecerá on-line e gratuitamente entre 14 e 17 de setembro

Concentrando um dos maiores polos de tecnologia da informação do país, São José dos Campos é uma das cidades que o maior evento de desenvolvedores, DevCamp, busca participantes. O evento chega a sua nona edição e será online, com inscrições abertas no link: https://devcamp.com.br/inscricoes-2021-2/

São José dos Campos

A expectativa é superar os números da edição passada, que foram de 3 mil inscritos e o encontro já conta com fortes nomes confirmados, como: Google, Nubank, Globo, etc. Confira abaixo os nomes dos palestrantes confirmados e os temas das palestras:

Heloisa Carbone, engenheira de software da Nubank: “As vantagens da linguagem funcional com Clojure!”

Neto Marin, Customer Engineer do Google: “Modernizando aplicações com GCP”

Alexandre Magno, um dos pioneiros em Scrum no Brasil com clientes no mundo inteiro, fundador da Emergee: “É hora de investir em Business Agility?”

Eduardo Brandão, UX da Globo: “Não é só o Designer, Dev também faz UX”

Fabiane Nardon, cientista da computação com longa experiência em sistemas de grande porte, CTO da Tail: “Como otimizar pipelines em Apache Spark”

Anderson Braz, Software Engineering Manager da Dafiti: “O guia completo para tomada de decisões para desenvolvedores”

Gabriel Braga Marostegam, head de Data Strategy da CI&T: “Enfrentando o Caos dos Dados no mundo dos negócios, e outras grandes referências na área.”

“O DevCamp simboliza de forma muito prática o poder do aprendizado e da troca de conhecimento em uma cultura digital, inspirando e conectando nossas equipes, clientes e a comunidade de desenvolvimento no geral”, comenta Fernando Ultremare, CTO da Dextra.

Desde 2013, o DevCamp dissemina conteúdos sobre tecnologia, sendo o principal evento para a comunidade de desenvolvedores, com o intuito de contribuir para a comunidade e fomentar a discussão sobre o assunto e aproximar pessoas com assuntos inovadores. Até então, não havia nenhum encontro de referência na área.

A edição de 2019 foi a última presencial, contando com mais de 1,6 mil participantes. No ano de 2020, com a chegada da pandemia o evento foi on-line e quebrou barreiras. E com 17 palestrantes, num formato inspirado em talk shows, foi sucesso de público.

DevCamp

Agenda:

Data: 14 a 17 de setembro

Horário: Palestras das 16h às 18h30

Link: https://devcamp.com.br/inscricoes-2021-2/