OS PRIMEIROS LOOKS DE ALTA-COSTURA DA SWAROVSKI ILUMINARAM O TAPETE VERMELHO DO MET GALA

A Swarovski brilhou no tapete vermelho do Met Gala ontem à noite com cinco looks de alta-costura arrebatadores e unicos concebidos pela Diretora Criativa da Swarovski, Giovanna Engelbert, que foi acompanhada pelo elenco da campanha primavera/verão 2024 e pelos friends of the house Karlie Kloss, Irina Shayk, Imaan Hammam e Anok Yai.

Tapete vermelho do Met Gala

A longa herança da Swarovski no mundo da alta costura remonta a Paris no início dos anos 90, e os seus cristais realçaram alguns dos mais memoráveis looks do tapete vermelho do Met Gala com um fascínio cintilante. Este ano é a primeira vez que a casa austríaca cria vestidos de alta-costura para a ocasião.

Giovanna Engelbert respondeu ao dress code “Garden of Time” com cinco conjuntos únicos de perder o fôlego, inspirados em elementos da Natureza encontrados no jardim encantado do conto de JG Ballard. Mostrando a arte impecável e o savoir-faire da marca com 129 anos de existência, as criações de alta-costura foram embelezadas com centenas de cristais cortados com precisão, sobrepostos com intrincadas jóias de cristal e bordados. Cada look refletia as cores alegres da casa Swarovski: verde, rosa, amarelo, azul e branco, e foi completado com peças de joalharia requintadamente trabalhadas das suas famílias de assinatura, que se fundiram com os vestidos de jóias.

Giovanna Engelbert comentou: “A minha visão era que as nossas musas incorporassem elementos da natureza encontrados no jardim cristalino encantado e que os seus vestidos se fundissem com as nossas jóias – metamorfoseavam-se, tornando-se um só. Queria trazer o mesmo nível de arte e criatividade para os looks que trazemos para as nossas jóias e capturar a beleza da natureza e o espírito alegre, bem como a elegância e extravagância da Swarovski neste momento importante para a moda e cultura pop.”

Karlie Kloss personificou a flor de cristal que mantém o Garden of Time sob o seu feitiço. Usando um vestido rosa bordado cravejado de jóias das famílias Florere e Millenia da Swarovski, o seu vestido parecia metamorfosear-se em jóias florais. O vestido em jersey de seda foi bordado com 180.000 mil cristais rosa claro e levou 225 horas para ser criado por uma equipe de sete artesãos. A sua silhueta de ampulheta foi acentuada por um espartilho ornamentado com jóias, envolto em grinaldas de flores e pétalas cor-de-rosa. Foi ricamente bordado com 60.500 mil cristais e 75 jóias Florere e levou 1.600 horas a ser criado por uma equipe de cinco artesãos.

Irina Shayk representou o Ar num vestido de alta-costura transparente e luvas a todo o comprimento, trabalhados com 84.000 mil cristais transparentes numa fina rede translúcida para criar a ilusão de luz a percorrer o seu corpo. Seis artesãos trabalharam durante 200 horas para cristalizar o look, evocando o elemento Ar com o brilho etéreo do corte de cristal mais iconico da Swarovski. O brilho da modelo foi intensificado com uma gargantilha Millenia feita à medida e ear cuffs, e camadas de pulseiras Hyperbola e Millenia, todas em cristal transparente luminoso.

Anok Yai transformou-se em água num macacão catsuit de tule futurista cravejado de cristais cintilantes azul-gelo, safira e água-marinha. Feito de tule de seda diáfano cravejado com 98 mil cristais para criar a ilusão de que as jóias brilhavam diretamente na pele, levou mais de 130 horas a ser confeccionado por uma equipe de oito pessoas. O look de Anok foi complementado por um dramático colar único da coleção de jóias finas Galaxy da Swarovski, que foi trabalhado com 1.050 diamantes criados em laboratório em sete cortes diferentes com um peso total de 156,62 quilates.

Imaan Hammam representou o Sol num look dourado de duas peças que incluía uma capa cristalizada inspirada na coleção Gema da Swarovski e uma saia de cetim em coluna decorada com uma mistura de cristais dourados. Uma equipe de sete artesãos levou 14 dias para criar a capa, que foi cravejada com 3.456 cristais em uma mistura de seis cortes e cinco tons. A saia de cetim foi bordada com 100.000 mil cristais. O brilho de Imaan foi realçado com um conjunto de extraordinárias jóias Gema numa paleta de tons dourados.

Giovanna Engelbert encarnou a Natureza num vestido de cetim de seda verde-esmeralda com bordados, inspirado numa paisagem do artista vienense Gustav Klimt. O corpete era cravejado com filas de cristais Millenia verdes em dégradé, enquanto o vestido era bordado com jóias Gema verdes que se desvaneciam em malha de cristais em verde peridoto. Uma equipe de artesãos demorou mais de 900 horas para bordar o vestido com 20.000 cristais e 35.000 contas bicone em tons de verde. O look de Giovanna foi completado com luvas cristalizadas combinando com peças Sublima da Swarovski.

Para a After Party, as cinco musas Swarovski usaram mini vestidos de malha de cristais deslumbrantes nas cores da marca: verde, rosa, amarelo, azul e branco, complementando os seus looks da Met Gala.

A casa austríaca trabalhou com uma equipe de artesãos excepcionais para construir, embelezar e bordar as cinco criações de alta costura com milhares de cristais e jóias. Ontem à noite, os vestidos cintilantes da Swarovski, que exigiram semanas de trabalho minucioso para serem criados, iluminaram o tapete vermelho do Met Gala como se fossem peças de joalharia por si só.

SWAROVSKI E ALTA-COSTURA

A Swarovski tem trazido glamour, fantasia e modernidade à moda há quase 130 anos.

O nascimento da Swarovski em 1895 coincidiu com o início da alta costura. No momento em que os primeiros costureiros de Paris começaram a ganhar reconhecimento global, o fundador Daniel Swarovski viajou para os seus ateliers, fornecendo-lhes novos cortes e cores, e inspiração fresca.

Os cristais impecáveis da Swarovski exerciam um fascínio hipnotizante, combinando a precisão do corte com a beleza natural da luz do sol e do céu noturno.

Em breve, a Swarovski deixou o mundo da moda fascinado, pois os designers utilizavam os cristais para criar profundidade e textura, para adicionar cor, reflexo e brilho, dando vida às suas peças de vestuário, jóias e acessórios da forma mais luxuosa.

O domínio da luz por parte da Swarovski garantiu o lugar da marca na vanguarda da moda e da cultura pop até aos dias de hoje, e os designers que apresentam as suas colecções em Nova Iorque, Londres, Milão e Paris continuam a confiar nos seus cristais para os seus looks mais deslumbrantes.

