As possibilidades e o potencial da madeira na decoração de ambientes

Entenda importância do uso de ferramentas adequadas para corte de madeira na confecção de móveis e objetos de decoração para casa

Por meio da decoração da nossa casa, podemos destacar e evidenciar nossa personalidade e identidade, contribuindo não só para dar beleza ao ambiente, mas para transformá-lo em um verdadeiro lar.

O arquiteto, professor e escritor Glaucus Cianciardi, especialista em psicologia da decoração, em matéria para a Casa Vogue, propõe uma reflexão sobre os motivos e a importância da decoração em nossa vida, além de esclarecer que a origem está nos nossos antepassados, que compreenderam a necessidade de ter um espaço protegido – as cavernas –, sem a ameaça de predadores, um local para o refúgio noturno e das ações do tempo, assim como para armazenar seus alimentos e objetos. Dessa forma, os homens passaram a construir o seu habitat e transformar o seu refúgio em um local que virou seu lar.

Vale a pena relembrar a canção de Dionne Warwick, “A house is not a home”, pois uma casa somente se transforma em um lar quando o espaço construído é habitado e personificado pelos ocupantes. Esse domínio territorial acontece em um processo de escolha do espaço pelas pessoas, onde cores, móveis e objetos retratam a sua maneira de ser e concretizam o sonho de habitar.

Notamos que a madeira é o material mais utilizado nas residências em todo o mundo, seja pela diversidade ou versatilidade, e nunca sai de moda. Ela permite que a decoração seja feita de diversas formas e estilos, seja nos móveis, nas portas, no chão, no teto ou nos objetos decorativos, além de compor texturas e cores com outros materiais com muita harmonia e favorecer o aumento do isolamento térmico e acústico, tornando os ambientes mais confortáveis e aconchegantes.

Para obter um corte uniforme e perfeito nas chapas de madeira, várias ferramentas são utilizadas, como a serra circular. De fácil manuseio, principalmente para aquelas pessoas que gostam de fazer seus próprios móveis e objetos para decorar o ambiente – conhecidos como Do It Yourself, ou “faça você mesmo”, em português –, essa ferramenta é indispensável no ateliê de qualquer artesão, seja para aquele que faz por hobby ou como atividade remunerada, pois elimina o trabalho do corte manual – às vezes, impreciso e desgastante –, sem contar a grande opção de discos, que permite qualquer tipo de corte, o que torna o objeto muito mais perfeito e bonito.

Foto:istock