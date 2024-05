São José EC confirma Sergio Guedes para a sequência do Brasileirão Série D

O novo treinador será apresentado aos atletas e comandará o seu primeiro treino na manhã desta quarta-feira (8), visando a partida do próximo sábado (11), contra o Santo André, às 18h, no Martins Pereira.

Como goleiro, Sérgio atuou em clubes de expressão do país, incluindo a Seleção Brasileira. Em 1997, Guedes defendeu a meta da Águia do Vale, durante o Campeonato Paulista da Série A1.

Como treinador, ele comandou clubes de tradição do país, entre eles, a Ponte Preta, Bahia, Ceará e o mais recente, a Portuguesa Santista.

“A expectativa de assumir um novo clube é sempre bacana, porque eu reflito muito sobre convites. Eu avaliei com quem eu vou estar, o que se espera de mim e como é que a gente vai se mobilizar para coisas boas acontecerem aqui no São José. Meu objetivo é fazer com que o time jogue bem, tenha controle, tenha dominância, e entendam o que é preciso fazer para trazer a torcida, apoio e carinho.” – concluiu o novo treinador da Águia.

Fonte: São José Esporte Clube

