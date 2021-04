Como escolher o melhor home theater?

Potência, design e posicionamento do aparelho são fatores importantes na escolha.

Nada melhor do que estar em casa no fim de semana, relaxar no sofá e aproveitar para ver um filme com aquele som de cinema, não é? Para isso, você precisa de home theater e TV de qualidade. Para trazer mais conforto e comodidade no seu tempo livre, esse investimento vale cada centavo.

O som interno dos televisores não costuma proporcionar uma experiência de qualidade na hora de maratonar filmes e séries e de assistir a algum esporte. Por isso, o home theater é o equipamento ideal para melhorar a qualidade do áudio da sua TV.

Esse aparelho possui um sistema que consegue distribuir o áudio pelo ambiente com qualidade de cinema. Se você quer comprar um home theater para a sua casa, fique ligado nas nossas dicas abaixo para escolher o melhor equipamento.

Tamanho do cômodo

Para comprar um aparelho de boa potência que gere um som limpo e de qualidade, o primeiro passo é medir o tamanho do ambiente em que ele será instalado. Dependendo da metragem do cômodo, é possível definir a potência média do aparelho com mais precisão.

Em cômodos menores, por exemplo, um aparelho muito potente pode acabar não proporcionando uma experiência agradável, já que o som deve estourar. Em ambientes grandes, aparelhos de baixa potência devem gerar um som baixo e abafado, o que também não é agradável.

O ideal é que em cômodos pequenos, com até 15 m², as soundbars do home theater sejam de até 500 W RMS. Em ambientes com tamanho entre 15 e 25 m², o modelo ideal é o com cinco caixas de até 1.000 W RMS. Em ambientes ainda maiores, com mais de 25 m², o ideal é um home theater com sete caixas com mais de 1.000 W RMS. Além do tamanho, outros fatores, como a presença de cortinas pesadas e revestimento de paredes, também influenciam na potência ideal de som para uma boa qualidade de áudio.

Posição do equipamento em relação ao sofá

Para ter uma experiência digna de uma sala de cinema, você precisa posicionar o equipamento de maneira correta. De frente para o seu sofá, ao lado da TV, devem ficar o receiver e a caixa acústica central.

No mais, você deve colocar duas caixas frontais, uma em cada lado da TV, e as caixas traseiras no fundo da sala, atrás do sofá ou presas ao teto viradas para o seu sofá. O subwoofer deve ficar próximo às caixas frontais, de preferência viradas para o centro da sala para que o som não reverbere. Essa organização é fundamental para distribuir o som de forma igualitária pelo ambiente. Isso evita que o som fique abafado ou estourado em cantos diferentes do cômodo.

Design moderno

O home theater é um aparelho que irá compor a decoração da sua sala, por isso é preciso escolher um modelo que tenha a ver com o estilo do seu ambiente. Então, é importante pensar também no aspecto estético para que você compre um equipamento que harmonize com os demais objetos da sala.

Outra dica importante é dar preferência aos modelos Wireless, que dispensam a necessidade de fios para conexão das caixas acústicas e subwoofer com o receiver. Dessa maneira, não terá nenhum fio espalhado pela casa, permitindo que o ambiente fique menos poluído.

Dica bônus: fique de olho nas avaliações dos usuários

Se você está em dúvida entre aparelhos de diferentes marcas, uma boa ideia é ficar de olho nas avaliações dos usuários. Por isso, sempre que entrar na página dos produtos, veja os comentários de quem já comprou o produto. Assim, fica muito mais fácil entender se o aparelho em questão é a melhor opção para você.