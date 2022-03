Vivo promove experiência virtual de “Casa Inteligente” em loja de São Paulo

Você já teve a oportunidade de controlar ações simples como acender e apagar as luzes de forma remota? Se ainda não teve, o momento chegou. Até o dia 6 de abril, a Vivo promove na sua loja do shopping Morumbi, em São Paulo, uma ação que permite aos visitantes a experiência de comandar uma “Casa Inteligente” de forma virtual.

O objetivo é levar para as lojas a experiência de conhecer as possibilidades de automação para casa, tema que gera cada vez mais interesse dos clientes. Quem for até a loja encontrará um QRCode, que irá direcionar o cliente para uma página específica da ação.

VIVO

Lá estarão disponíveis vários comandos para aproveitar a experiência, como acender e apagar luzes, ligar robô aspirador, ajustar o ar-condicionado e ligar a TV. A tela que aparecer no celular será a mesma que estará espelhada na vitrine virtual e ao clicar em cada um dos comandos no celular, será possível acompanhar em tempo real como é estar em uma casa inteligente.

A experiência é gratuita e acontece todos os dias em dois horários, das 11h30 às 14h30 e das 17h30 às 19h30.

“Casa Inteligente”