Moradores de São José dos Campos estão comendo mais cachorro-quente

Informação é baseada em levantamento do app de delivery 99Food Cachorro-quente é top 10 na cidade

Amanhã, 9 de setembro, é comemorado o Dia do Cachorro-Quente. Essa data foi definida porque, supostamente, é a mesma em que esse lanche foi criado, nos EUA do século 19. Duzentos anos depois, essa delícia continua sendo uma das opções mais populares e cheia de variações, facilmente encontrada desde bares e restaurantes até barraquinhas de rua.

São José dos Campos

Um dado curioso: São José dos Campos é uma das cidades que mais pedem cachorro-quente no app da 99Food. O mais recente levantamento da plataforma, realizado em agosto, mostra esse lanche entre os 10 mais pedidos.

Dia do Cachorro-Quente

No app da 99Food há diversos bares e restaurantes que entregam cachorro-quente em casa.

99Food

Imagem de u_wmcc01ba por Pixabay