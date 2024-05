Technology Openness: BMW 530e completa família do novo Série 5 com motorização híbrida plug-in e muita tecnologia

Nova geração do sedã executivo de maior sucesso do mundo está disponível em versões 100% elétrica e híbrida plug-in no Brasil

Um dos carros mais econômicos do Brasil, o novo BMW 530e tem média de consumo combinada de 27,3 km/l, de acordo com o Inmetro

Versão híbrida plug-in agora acompanha um BMW Wallbox e chega com o dobro de potência de carregamento: 7,4kW

Modelo conta com o BMW Service Inclusive (BSI) gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro)

Anunciada no fim de fevereiro, a nova geração do BMW Série 5 chegou ao Brasil reforçando o conceito ‘Technology Openness’ de oferecer todas as possibilidades de sistema de propulsão para seus clientes. Após o lançamento do BMW i5, chegou a vez do BMW 530e chegar ao Brasil. Híbrida plug-in, a nova versão do sedã executivo mais desejado do mundo chega ao país em uma geração completamente nova, repleta de tecnologias e novidades.

Um dos carros mais econômicos do Brasil, o novo BMW 530e mantém o DNA do Puro Prazer de Dirigir, mas com um visual moderno, destacando a elegância e esportividade do modelo. Suas dimensões são as mesmas do BMW i5: comprimento de 5,06 m, 1,90 m de largura, 1,51 m de altura e entre eixos de 2,99 m.

Visualmente, o modelo é similar ao BMW i5 e vem equipado de série com o pacote de design M Sport, reforçando a identidade da marca. Na dianteira, a principal diferença está na grade, que ganha acabamento em aço escovado no seu contorno, como também o BMW Iconic Glow, que ilumina a área. Elementos em LED no interior dos faróis, dispostos quase verticalmente, servem como indicadores de direção e luzes de direção diurna. As rodas são de 20 polegadas.

Por dentro, o cockpit do novo BMW 530e segue o design adotado na versão i5, com um número significativamente menor de botões em comparação com o modelo anterior. Com design clean e futurista, o conceito Shy Tech possibilita controlar as funções do carro por comandos de voz, gestos, tato ou da forma mais tradicional, por meio dos botões no console central.

O painel de instrumentos e a central multimídia são compostos pelo BMW Curved Display, uma incrível tela curva composta por uma tela de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia. O sistema torna a condução muito mais agradável. A menor, programável em design e itens de controle do veículo, fica responsável por exibir informações do painel de instrumentos, enquanto a maior faz a função de sistema de entretenimento e tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto sem fio.

‘Technology Openness’

Reforçando o conceito ‘Technology Openness’ aplicado pela BMW no Brasil de oferecer todas as possibilidades de sistema de propulsão para seus clientes, o novo BMW 530e chega para completar a oferta do BMW Série 5. Há o BMW i5 com motorização 100% elétrica e, agora, o 530e, que une o motor a combustão com uma unidade elétrica, resultando em um híbrido plug-in.

BMW 530e

O modelo é equipado com um motor a gasolina de quatro cilindros em linha de 2.0 litros com tecnologia BMW TwinPower Turbo e, juntamente com a unidade de acionamento elétrico altamente integrada, gera uma potência máxima 299 cv. Com um torque máximo de 450 Nm, o novo BMW 530e acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. A velocidade máxima é de 230 km/h e até 140 km/h no modo totalmente elétrico. De acordo com o Inmetro, o BMW 530e tem um consumo de combustível equivalente no modo elétrico de 26,9 km/l na cidade e 28,6 km/l na estrada, uma média combinada de 27,3 km/l. O consumo energético do modelo é de 0,73 MJ/km, um dos mais eficientes do país.

Localizada na parte inferior da carroceria, a bateria do BMW 530e, agora maior em comparação com as gerações anteriores, tem capacidade energética utilizável de 19,4 kWh e o dobro de potência carregamento suportando 7,4 kW nos carregadores de corrente alternada. O lançamento receberá dois carregadores de alta potência, sendo um carregador portátil, o Flex Charger, de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW para garantir a melhor experiência de recarga em casa e em viagens. Os carregadores possuem padrão de tomada tipo-2, internacional, compatível com todos os veículos BMW. De acordo com o ciclo PBEV, o BMW 530e tem alcance de até 61 quilômetros em modo 100% elétrico.

Assim como no BMW i5, o BMW 530e é recheado de tecnologias e equipado com os mais recentes assistentes de direção do BMW Group. O modelo vem equipado com o sistema Driving Assistant Professional, que engloba uma série de assistentes, como o controle adaptativo de velocidade viagem e o Lane Keeping Assistant, que são capazes de manter o carro na estrada com extrema precisão sem interferências do motorista, mesmo em situações de para e anda de congestionamentos.

Com o Parking Assistant Professional, o 530e estaciona 100% sozinho. Não há mais a necessidade sequer de acelerar ou frear. Basta o motorista ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras ou ainda com o Remote Control Parking por meio do aplicativo My BMW, você pode sair do veículo confortavelmente antes de estacioná-lo na vaga desejada e com um simples clique no aplicativo, o veículo é estacionado de forma fácil e remota na vaga de estacionamento. Há ainda alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Há ainda o Digital Key Plus, sistema de chave virtual, compatível com iPhone e smartphones Samsung Galaxy, que dispensam a chave física e facilitam o acesso ao carro exclusivamente com o celular, a Digital Key Plus ainda pode ser compartilhada com até 5 pessoas de forma remota, permitindo uma enorme flexibilidade. O sistema de som do novo BMW 530e é assinado pela Harman Kardon e tem 205 watts de potência em 12 alto-falantes espalhados pela cabine.

Equipado com o Intelligent Personal Assistant (IPA), o 530e ganhou skills para interagir de forma ainda mais natural com seus ocupantes, já que o sistema permite interação, por voz, com o próprio carro de forma natural para ativar diversas funções do veículo, como por exemplo, o controle de temperatura, as luzes, a mídia, modos de experiência e abertura de janelas, transformando o ambiente do interior de acordo com o humor do proprietário, tudo por voz. Além do Intelligent Personal Assistant (IPA), o modelo conta com a Alexa, que permite a interação com um segundo assistente pessoal de voz dentro do veículo, possibilitando automação residencial e interações únicas de uma Alexa externa com o carro.

O modelo também tem compatibilidade com o My BMW App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, e acionar a ventilação do carro, e ainda é possível acionar o 3D View. Além disso, com o My BMW App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível de combustível, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).

O novo BMW 530e chega ao Brasil em 10 opções de cores (Branco Alpino, Preto Safira, Preto Carbono, Cinza Sophisto, Branco Mineral, Azul Phytonic, Cinza Oxide, Cinza Brooklyn, Verde Cape York e Vermelho Fire) e quatro opções de acabamento interno Veganza (Preto/Preto, Expresso Brown/Preto, Smoke White/Preto e Burgundy/Preto). Todas as unidades chegam ao Brasil com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.

BMW Group

Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas premium e também fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. A rede de produção do BMW Group compreende mais de 30 locais de produção em todo o mundo; a empresa possui uma rede global de vendas em mais de 140 países.

Em 2023, o BMW Group vendeu aproximadamente 2,5 milhões de veículos de passageiros e mais de 209.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos no exercício financeiro de 2023 foi de 17,1 bilhões de euros sobre receitas no valor de 155,5 bilhões de euros. Em 31 de dezembro de 2023, o BMW Group tinha uma força de trabalho de 154.950 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado em pensamento de longo prazo e ação responsável. A empresa definiu seu rumo para o futuro desde o início e está fazendo da sustentabilidade e da eficiência de recursos o foco da direção estratégica da empresa – desde a cadeia de fornecimento, passando pela produção, até o final da fase de uso, para todos os seus produtos.