Home office: saiba como melhorar a iluminação do ambiente e aumentar sua produtividade

Iluminação do ambiente de trabalho desempenha papel crucial na produtividade e ainda previne estresse

A pandemia do Covid-19 fez com que o home office se tornasse o principal regime de trabalho em diversos setores, algo que vem sendo cada vez mais consolidado nesse período. Muitas empresas conseguiram adaptar suas operações para um sistema remoto, e a tendência é que seus funcionários continuem trabalhando à distância, mesmo após o fim da pandemia. Contudo, mesmo em casa, contar com um ambiente de trabalho confortável e que contribua com o potencial máximo de nossa produtividade é essencial.

A iluminação é um fator determinante nesse processo. Além de contar com uma cadeira confortável e ferramentas de qualidade, como computador e internet, a luz ambiente também é responsável por tornar o cômodo mais agradável e influencia até mesmo em questões de saúde mental, podendo prevenir ou intensificar os níveis de estresse. Porém nem sempre é uma tarefa fácil otimizar a iluminação da melhor forma, já que tudo depende do espaço disponível e de algumas características próprias, como entrada de luz natural, usabilidade, etc.

Quem trabalha em espaços integrados, ou seja, em cômodos mais extensos, como uma área social ou uma sala de estar, precisa providenciar iluminação adequada em sua mesa de trabalho. Esses são cômodos que costumam receber bastante luz ambiente, mas é recomendado contar com luzes próprias do espaço de home office, e não somente com a dos arredores. Para isso, investir em algumas luminárias de mesa ou até mesmo em pendentes direcionados para o local são as melhores formas de manter tudo sempre aconchegante.

Já para quem possui um cômodo destinado exclusivamente para trabalho as possibilidades se expandem consideravelmente. Instalar uma lâmpada de LED no ambiente ajuda a tornar o lugar mais agradável e ainda é mais econômico, pois esses modelos consomem menos energia que os demais. Caso seja um cômodo com janela, o ideal é deixar a mesa na parede do caixilho, para evitar que a luz natural crie reflexos no monitor do computador, pois isso pode ser bem incômodo e afetar negativamente a produtividade.

Usar a criatividade e usar a iluminação como parte da decoração também é válido para ambos os casos. Lâmpadas coloridas, fitas RGB LED e lâmpadas smart são alguns dos modelos que podem personalizar o ambiente com cores e intensidades diferentes, tudo ao seu próprio gosto. Dessa forma, além de confortável, seu home office ainda fica com a sua cara.

Foto:istock