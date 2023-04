Noções básicas de mineração de bitcoin: O derradeiro guia do iniciante

Bitcoin cresceu para se tornar a criptomoeda mais influente do mundo. Hoje, muitas empresas no mundo inteiro e indivíduos estão optando pela Bitcoin como seu modo de pagamento. E esta é uma exposição do impacto da Bitcoin desde o seu início. A principal pergunta que muitas pessoas fazem é sobre a criação da Bitcoin. Se você está entre aqueles que fazem esta pergunta, então você deve se familiarizar com o conceito de mineração de Bitcoin.

Em essência, as pessoas criam a Bitcoin através da mineração. As pessoas são obrigadas a gerar novas Bitcoins, recebendo uma recompensa posteriormente. Uma vez adquirido o conhecimento e a experiência necessários, qualquer pessoa pode se tornar uma mineradora de Bitcoin. No entanto, você deve ser estratégico no processo de mineração, pois essa é a única maneira de maximizar seus ganhos através da mineração de Bitcoin.

Utilizando plataformas como a Bitcoin 360 AI pode ajudar sua jornada para o sucesso da mineração de Bitcoin. Obter lucros através da mineração é algo que vale a pena. A regra cardinal é que você deve aprender tudo sobre a mineração Bitcoin para um investimento de sucesso. Neste caso, utilizando as ferramentas certas, você deve investir em amplas informações, incluindo uma projeção clara das tendências de mercado da Bitcoin.

Como a mineração de Bitcoin funciona

Comecemos por definir o que é a mineração de Bitcoin. A mineração de Bitcoin é o processo pelo qual são geradas novas Bitcoins após o cálculo bem sucedido e a solução de problemas matemáticos complexos. Neste caso, os mineradores devem validar que eles completaram os respectivos cálculos através do mecanismo de Proof-of-Work. Somente os mineradores que validam com sucesso seu trabalho recebem a recompensa. Assim como os minerais, a Bitcoin é uma preciosa criptomoeda que requer esforço. E isto significa que os mineradores buscam diferentes caminhos para resolver problemas matemáticos complexos para estrategizar o processo de geração da Bitcoin.

Para que a mineração prática da Bitcoin ocorra, os mineradores devem fornecer a resposta mais próxima ao problema matemático. O processo de adivinhar a solução correta para o problema é conhecido como Proof-of-Work. Para maximizar as chances de chegar à resposta correta, os mineradores devem adivinhar o máximo possível. E este é um processo totalmente aleatório, cuja base são as chances. Ainda assim, a possibilidade de obter a resposta correta é considerável, já que alguém já estabeleceu a solução mais próxima do problema matemático.

Para que a mineração prática de Bitcoin ocorra, são necessários Circuitos Integrados Específicos de Aplicação (ASICs). Os ASICs podem ser caros, uma vez que custam aproximadamente 10.000$. Uma das principais preocupações sobre os ASICs é que eles consomem muita eletricidade, o que limita a rentabilidade dos mineradores. Também é de notar que o elevado consumo de energia pelos ASICs tem atraído críticas em relação ao meio ambiente. Esforços para fazer as melhorias necessárias em menor consumo de energia e maior lucratividade dos mineradores têm sido feitos, mas ainda não foram bem sucedidas.

O que eu preciso para minerar Bitcoins

O primeiro requisito essencial para iniciantes é a carteira de bitcoin. Você só precisa de um fornecedor de serviços de carteira Bitcoin, como uma plataforma de câmbio e sua carteira digital. Você também vai precisar de um software de mineração. Existem diferentes softwares disponíveis que normalmente são gratuitos para download. Você pode obter esse software e executá-lo em seu dispositivo. Ainda assim, você deve evitar software suspeito que possa colocar em risco suas operações de mineração. Investir em um bom computador e na internet também é essencial, pois são as ferramentas básicas de mineração.

Conclusão

Há muito o que aprender sobre a mineração de Bitcoin. Com estas noções básicas, você pode ter certeza de um bom começo em seu investimento. É essencial, ainda assim, considerar os riscos envolvidos na mineração de Bitcoin, tais como as elevadas taxas de volatilidade. Uma abordagem estratégica na mineração de Bitcoin é a principal ideia para se alcançar o sucesso.

Imagem de MichaelWuensch por Pixabay