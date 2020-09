PayPal apresenta solução de compra online via cartão de débito

Modalidade traz mais facilidade e controle financeiro para os clientes e representa a inclusão, no mundo online, de milhões de brasileiros. Nesta primeira fase, o projeto conta com sete dos principais bancos emissores do País.

Solução de compras online via Cartões de débito

Segundo o Banco Central, existem, atualmente, cerca de 132 milhões de cartões de débito ativos no Brasil – que representam aproximadamente 54% das transações diárias no País. Mas sua participação, quando o assunto é comércio online, ainda é incipiente, pois poucos lojistas e instituições bancárias trabalham com esse tipo de pagamento.

PayPal

Alinhado a esse cenário, o líder mundial em pagamentos eletrônicos anuncia, para o mercado nacional, sua solução de compras online via cartão de débito – com pagamento realizado na hora. Para tanto, fechou parceria com alguns dos maiores bancos brasileiros, que passarão a contar com a solução de débito sem autenticação do PayPal em compras online.

Imagem de mohamed Hassan por Pixabay