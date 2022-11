O que é ESG e como incorporá-lo ao dia a dia

O papel de uma empresa, além de fornecer os serviços propostos, implica responsabilidades sociais. Descubra quais são e como implementá-las na cultura organizacional

Diariamente, notícias sobre desmatamento e injustiça social se tornam cada vez mais frequentes. Por isso, é dever do governo criar políticas públicas para reduzir essas ocorrências. Entretanto, não só as pessoas devem colaborar. Para inserir as empresas nessa frente de combate socioambiental, foram criadas as ESG (do inglês “environmental, social and governance”). Elas consistem em práticas sociais, ambientais e de governança por meio das quais as empresas também possam ser agentes de transformação social.

Por vezes, fábricas e empresas são as maiores responsáveis pelo desmatamento, a fim de conseguir matéria-prima para seus produtos. No entanto, nos últimos tempos, os consumidores têm se preocupado cada vez mais com os produtos que consomem. Assim, eles têm procurado produtos mais sustentáveis, que causem menor impacto no ambiente, como shampoos cruelty free, veganos ou calçados sustentáveis.

Além disso, pautas sociais também têm sido assuntos cada vez mais relevantes na sociedade. Consumidores e colaboradores procuram empresas com princípios parecidos. Por esse e outros motivos, é essencial que as empresas criem ações para diminuir seu impacto social e ambiental. Confira algumas ações para incorporar na cultura da empresa.

Garanta que os Direitos Humanos sejam respeitados

Com a expansão do impacto das mídias sociais, os Direitos Humanos têm sido uma pauta cada vez mais frequente na sociedade. Com isso, os consumidores têm procurado consumir mais de empresas que os defendem.

É fundamental que esses direitos sejam respeitados e inseridos nas empresas. Uma forma de fazer isso é investindo na Diversidade. Isso significa contratar mais mulheres, negros, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAP+ e indígenas. Porém, é importante contratá-las não só para cargos de estágio e assistentes, mas também para cargos de liderança. Também é preciso garantir que essas pessoas sejam respeitadas e trabalhem em um ambiente agradável.

Não negligencie os Direitos Trabalhistas

Por mais que garantidos por Lei, por vezes algumas injustiças referentes aos Direitos do Trabalho são encontradas. Por isso, é imprescindível pagar um salário justo para todos, com horário de almoço garantido e horário de trabalho razoável. Além de ser uma forma de respeitar a Lei e a ética, é um atrativo para trabalhadores qualificados e um estímulo para permanecerem na empresa.

Repense a forma como utiliza o Meio Ambiente

Com o aumento do desmatamento e do efeito estufa, é importante pensar no meio ambiente para termos uma melhor qualidade de vida e garantir uma vida saudável para a próxima geração. Para isso, a primeira atitude a ser tomada é repensar a forma como utilizamos a natureza.

Produtos veganos e cruelty free (sem testes em animais) têm sido cada vez mais consumidos. Isso porque as pessoas estão buscando uma qualidade de vida melhor, pois esses produtos não possuem tantos ingredientes maléficos ao corpo humano e ao meio ambiente.

Outra forma de colaborar com o meio ambiente é utilizando produtos feitos de materiais que se desintegram mais rapidamente. Isso significa evitar o uso de produtos confeccionados com materiais que demoram a se desintegrar. Entre esses materiais está, por exemplo, o plástico. Ele está sendo trocado, em muitos casos, por papel ou alumínio, que são reutilizáveis. Uma alternativa também são os produtos retornáveis.

Não permita ações corruptas

Outro assunto que tem se tornado pauta frequente nos últimos anos é a corrupção. Porém, ela não acontece somente no âmbito político, mas também no ambiente empresarial.

Uma forma de combatê-la é criar um conselho de ética imparcial capaz de avaliar possíveis casos antiéticos, seja algum preconceito ou uma corrupção. É importante, também, que a empresa tenha um bom relacionamento governamental, mantendo a documentação em dia, além de acionar as autoridades quando preciso.

Além disso, é fundamental que a empresa seja transparente quanto ao sistema financeiro e em relação a outras áreas corporativas. Assim, os colaboradores se sentem como parte da empresa, dando sugestões de melhoria em determinadas situações.