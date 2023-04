Como as doações de Bitcoin estão ajudando os ucranianos

A Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro deste ano. Muitas pessoas anteciparam a invasão porque a Rússia já havia alertado sobre ela antes. O ataque tem sido criticado globalmente, inclusive pelas Nações Unidas, pela União Européia e por democracias líderes como os EUA, o Reino Unido, a França e a Alemanha.

A invasão russa da Ucrânia causou tantos danos e perturbações. Além de causar milhares de mortes, inclusive de civis, também destruiu cidades e vilas inteiras. Mais recentemente, a Rússia intensificou os ataques à infra-estrutura crítica ucraniana e danificou cerca de 30% da infra-estrutura energética do país.

Os efeitos da guerra na Ucrânia sobre as pessoas são devastadores. Muitas pessoas já fugiram para outros países como refugiados. Muitas ainda estão presas na Ucrânia e lutando para sobreviver. Eles precisam de apoio em termos de alimentos, água, energia e outros elementos essenciais da vida.

Devido ao aumento da situação humanitária na Ucrânia, as doações para o país têm sido recebidas. A maioria das doações tem sido na forma de moeda fiduciária. Os EUA têm sido um grande doador e até agora doaram bilhões de dólares na forma de dinheiro e equipamento militar.

Enquanto a maioria das doações para a Ucrânia são em moeda fiduciária, algumas em criptomoedas também têm sido recebidas. E isto é depois que o governo começou a aceitar doações em criptomoeda, incluindo Bitcoin e Ether. No início de março, apenas alguns dias após o governo ter dado este passo, as doações de Bitcoin excederam 17,2 milhões de dólares. Clique aqui para obter mais detalhes sobre criptomoeda.

Apoio ao exército

Uma parte significativa das doações de Bitcoin para a Ucrânia está ajudando os militares do país na guerra. Uma organização não-governamental, Come Back Alive, tem recebido doações de Bitcoin e as tem utilizado para apoiar os militares.

Pode ser um desafio saber o que significa apoio para os militares. Ainda assim, pode incluir a compra de equipamentos e munições, a compra de uniformes e botas militares e o pagamento e alimentação dos soldados.

Assistência humanitária

A maior parte das doações de Bitcoin está indo para fornecer assistência humanitária aos ucranianos. As doações ajudam a dar abrigo aos refugiados ucranianos, tanto no país como no exterior. Volunteers of Tbilisi são uma das muitas organizações que recebem doações da Bitcoin e as utilizam para alugar casas e hospedar refugiados ucranianos.

Além de fornecer abrigo aos refugiados ucranianos, as doações da Bitcoin ajudam a alimentá-los e a fornecer assistência médica. Quando os refugiados chegam a um campo, especialistas verificam sua saúde e providenciam o tratamento necessário. Os refugiados também precisam de alimento e água como necessidades. Assim, as organizações que recebem doações de Bitcoin utilizam parte dela para custear estas despesas.

Reconstrução do país

A guerra na Ucrânia causou imensa destruição na infra-estrutura da Ucrânia, incluindo edifícios, estradas, ferrovias e outros sistemas de comunicação. Os danos têm sido bastante severos, tornando a infra-estrutura completamente inútil. O governo também tem usado doações de Bitcoin para reconstruir a infra-estrutura destruída, para garantir que a vida volte à normalidade o mais rápido possível.

Seja construindo estradas ou edifícios danificados, as doações de Bitcoin têm um papel essencial. A Ucrânia vai levar mais tempo para reconstruir, exigindo muito mais recursos, inclusive fundos. As doações de Bitcoin são uma parte significativa desses recursos e continuarão a ser.

Conclusão

As doações de bitcoin à Ucrânia após a invasão russa aumentaram significativamente desde que o governo a introduziu, ajudando os ucranianos de várias maneiras, inclusive apoiando os militares, fornecendo assistência humanitária e reconstruindo o país. E isto confirma a importância das doações de Bitcoin para este país. Além disso, pessoas em outros países perceberam como esta criptomoeda pode ajudar as transações durante uma crise.

Imagem de Eivind Pedersen por Pixabay