MOMENTO DE ALERTA E DE CUIDADOS,NÃO PODEMOS FECHAR AS PORTAS NOVAMENTE!

Como Presidente do Sincomércio São José dos Campos, vimos fazer um alerta para o crescimento do número de casos de Covid-19 e de Influenza, registrado nos últimos dias. Este é um momento crítico, no qual temos que preservar a saúde de nossas famílias, funcionários e clientes, mas temos também que preservar a manutenção de nossas empresas e dos empregos que geramos.

Comércio varejista

O setor do comércio varejista nunca foi o responsável pela disseminação do Coronavírus, pois sempre seguimos, desde o início da pandemia todos os protocolos sanitários, e fomos umas das áreas mais prejudicadas com as restrições.

O comércio ficou meses de portas fechadas em 2020 e 2021. A retomada do atendimento presencial normal das lojas só aconteceu no segundo trimestre de 2021 e agora não podemos fechar as portas novamente em nenhuma hipótese. Temos que continuar trabalhando, mantendo e criando os empregos, recuperando as perdas que já foram grandes e isso só será possível com a permanência do funcionamento dos estabelecimentos.

Sincomércio São José dos Campos

Para isso, precisamos redobrar os cuidados sanitários e as ações de controle da disseminação dos vírus, com a exigência e controle do uso de máscaras, do distanciamento social e da higienização das mãos por colaboradores, funcionários e clientes. Temos que intensificar os cuidados e incentivar para que todos se vacinem, tomando as doses recomendadas.

Covid-19

Após quase dois anos do início da pandemia de Covid-19, o varejo parecia, enfim, vislumbrar um retorno à normalidade em 2022. Vamos fazer dessa expectativa uma realidade, vamos continuar fazendo nossa parte, vamos cuidar para manter nossas portas abertas e vamos passar por mais este momento com determinação e fé.

José Maria de Faria

Presidente do Sincomércio São José dos Campos