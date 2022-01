Parque Tecnológico São José dos Campos recebe novo diretor-geral

Jeferson Cheriegate assume hoje a nova posição

O Parque Tecnológico São José dos Campos realiza a partir de hoje, 10 de janeiro, a transição do comando da instituição. O executivo Jeferson Cheriegate assume a Diretoria Geral no lugar de Marcelo Nunes, que ocupou o cargo de forma transitória de julho a dezembro de 2021 e assume agora o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios.

A nomeação se dá após um processo seletivo que durou dez meses e teve a consultoria de uma empresa especializada em contratação de executivos.

Jeferson Cheriegate

Jeferson Cheriegate tem 48 anos, é formado em engenharia de materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em administração de empresas pela Kensington College of Business. Concluiu MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral.

Grande parte de sua experiência profissional foi adquirida na multinacional Unilever, onde trabalhou por 13 anos, alcançando a posição de Diretor de Desenvolvimento Organizacional e Capabilities. Somadas a outras experiências profissionais como consultor e diretor de negócios, Jeferson acumula mais de 20 anos de experiência como executivo sênior em indústrias de bens de consumo, serviços e governo, em companhias de diferentes portes e focos de atuação.

“Baseados na Governança e no Compliance, práticas aplicadas com rigor na gestão da Associação e do Parque Tecnológico, iniciamos há dez meses o processo de seleção do novo diretor-geral do Parque Tecnológico. A escolha se deu pela competência técnica e pela capacidade de gestão”, explica Eduardo Bonini, presidente do Conselho Administrativo da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos.

O processo de transição será conduzido por Sérgio Buani, diretor de operações do Parque Tecnológico.

“O Conselho de Administração do Parque Tecnológico está seguro de que Jeferson, com a sua ampla experiência, contribuirá de forma relevante para o crescimento do Parque e para a consolidação do nosso planejamento estratégico”, afirma Eduardo Bonini.

Parque Tecnológico São José dos Campos



O Parque Tecnológico São José dos Campos foi criado em 2006 e é um dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil, com mais de 300 empresas e instituições vinculadas. Tem programas que atendem empresas de todos os perfis, desde a ideia no papel a grandes multinacionais.