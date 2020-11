Quanto tempo uma desentupidora leva para desentupir esgoto?

Uma vez ou outra é comum que você precise dos serviços de uma desentupidora em sua residência, o entupimento de esgoto é um problema sério que deve ser resolvido quanto antes com a ajuda de profissionais.

Lidar com desentupimento sempre traz dor de cabeça para os moradores da casa, por esse motivo as pessoas querem resolver o problema o mais rápido possível e algumas vezes, acabam tentando fazer o serviço por conta própria, contudo, é importante que você conte com profissionais para não agravar a situação.

Pensando nisso, selecionamos o que você precisa saber sobre o serviço de profissionais de uma desentupidora de esgoto, e quanto tempo eles levam para desentupir o esgoto. Continue lendo e saiba mais!

Quanto tempo desentupidora demora para desentupir esgoto?

Como citado anteriormente, é essencial contar com a ajuda de especialistas, assim, o serviço será feito de forma mais rápida e com qualidade, considerando que uma empresa de desentupidora tem tecnologias como o hidrojateamento — um dos serviços mais eficazes para desentupimento —, e outros que entregam uma maior qualidade no serviço.

O tempo que uma desentupidora em São Paulo e outras localidades, irá depender do caso, da quantidade de dejetos encontrados no interior da tubulação e em quantos metros esses dejetos estão obstruídos.

De modo geral, para serviços mais complicados os profissionais levam cerca de 2 horas para fazer um serviço completo e de qualidade. Para que você saiba exatamente a quantidade de horas, ao fazer o orçamento do serviço de desentupimento o profissional irá te informar o tempo.

Fatores que impactam a duração do desentupimento

Alguns fatores podem impactar a duração do serviço, inclusive hábitos do dia a dia como o descarte de papel higiênico no vaso sanitário, e outros como:

Complexidade do encanamento;

Estado e idade do encanamento;

Tamanho da edificação;

Tipo de obstrução;

Modelo do encanamento.

Apenas um desentupidor de cano poderá falar exatamente quanto tempo irá demorar!

É possível agilizar o processo?

O serviço poderá ser agilizado caso você conte com uma empresa que conta com tecnologias como o hidrojateamento de alta pressão, e bons profissionais com experiência e referência no mercado.

Quanto mais moderna e eficiente a tecnologia, mais rápido o serviço será realizado, contudo, lembre-se de prezar por qualidade no serviço, não velocidade!

Imagem de Greg Reese por Pixabay