São José recebe prêmio nacional por ações no Maio Amarelo

A cidade de São José dos Campos foi premiada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária pelas ações de conscientização realizadas durante a programação do Maio Amarelo 2022, que neste ano abordou o tema “Juntos Salvamos Vidas”. O evento organizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária reuniu autoridades do setor de trânsito e mobilidade urbana de todo o país e fortaleceu a imagem de São José como um município que valoriza a segurança no trânsito.

São José dos Campos

Entre as mais de 60 ações realizadas na cidade, a produção de um vídeo com vítimas de acidentes indo às ruas pedir por mais segurança no trânsito foi um dos destaques da premiação, que ocorreu nesta terça-feira (21), no auditório da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), em São Paulo.

Ao todo, cerca de 400 pessoas participaram do evento que premiou iniciativas e ações criativas e replicáveis, com foco na segurança para o trânsito e o incentivo à mudança de comportamento, nas categorias empresa privada, entidades do setor público, sociedade civil organizada e imprensa.

Representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, do Samu e da Secretaria de Saúde acompanharam a premiação.

Premiação

Na categoria setor público, a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos trouxe para casa um troféu em reconhecimento às ações educativas realizadas. O destaque foi a produção de vídeo de conscientização sobre o trânsito com a participação de vítimas de acidentes para reforçar a mensagem sobre o risco da desatenção e da imprudência para os motoristas da cidade.

Na produção de 3’05”, quando o sinal fechava, um grupo de 30 pessoas, que representa o número médio de acidentes em São José a cada semana, se posicionava sobre a faixa de pedestre para despertar a conscientização sobre a importância do comportamento seguro no trânsito.

Presente na cerimônia, o motoboy Jonathans Ribeiro, 34 anos, que participou do vídeo, se emocionou com a premiação. Jonathans é uma vítima do trânsito. Em dezembro de 2019, foi atingido por um carro quando cruzava a avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães, para fazer uma entrega. Ele levou 1 ano e meio para se recuperar.

“Todos os projetos apresentados foram destaque porque conscientizam pessoas. Participar do vídeo como voluntário e poder representar todos os participantes foi muito gratificante. Vai ficar marcado para sempre. Uma boa mensagem para a sociedade que pode se propagar. Por isso, a conscientização é tão importante e deve ser repassada, principalmente para que as crianças de hoje sejam, no futuro, motoristas que respeitam pessoas”.

Maio Amarelo em São José

As ações educativas do movimento Maio Amarelo, realizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do EducaMob, alcançaram mais de 73 mil pessoas na cidade. Ao todo foram realizadas mais de 60 ações educativas por meio de blitzes, palestras em escolas e empresas, abordagens em bares e shoppings, operações com pedestres nas principais vias da cidade, atividades com estudantes de diversas faixas etárias e passeio ciclístico.

A cidade também produziu diversos materiais de conscientização por meio de panfletos orientativos sobre a importância do uso de equipamentos de segurança e dos riscos da bebida ao volante.

No dia D do Maio Amarelo, realizado no dia 19 de maio, mais de 39 mil estudantes da rede municipal foram impactados com atividades educativas alusivas ao trânsito.

“Juntos Salvamos Vidas”

A ação nos bares também movimentou o público mais adulto sobre os riscos da bebida e direção. Com o uso de um etilômetro (bafômetro) a equipe convidava as pessoas a fazerem o teste, mas sem o rigor de multas ou da fiscalização, somente para despertar a conscientização. As ações contaram com o apoio de agentes da mobilidade, Polícia Rodoviária Federal e Samu.

As ações do Maio Amarelo foram encerradas com um passeio ciclístico que conscientizou a população sobre a importância da segurança no trânsito, mas as atividades de orientação continuam durante todo o ano em São José.

Certificação

São José dos Campos é certificada como Município Laço Amarelo desde 2021 e prevê a realização de ações educativas todos os meses. A cidade também é pioneira no programa Educa, que envolve mais de 6 mil alunos, do 1º ao 9º ano, em ações educativas sobre o trânsito.

Observatório Nacional de Segurança Viária

Aqui em São José, o movimento internacional de conscientização para redução de mortes no trânsito Maio Amarelo é diário e se concentra em fazer da consciência, do cuidado e do respeito no trânsito uma cultura, estimulando que cada cidadão adote posturas que valorizem a vida no trânsito.