Marketing de vídeos: como pode ajudar pequenas empresas?

Por meio do marketing de vídeos, as pequenas empresas contam com uma estratégia forte de divulgação de produtos e serviços. Entenda!

Investir em marketing de vídeo é um formato pouco utilizado por pequenas empresas. Afinal, muitos empresários ainda acreditam que esta estratégia requer um investimento alto.

Porém, investir na produção de vídeos é uma das melhores estratégias para se tornar visível e o produto conhecido entre o público potencial. As pequenas e médias empresas que vêm apostando nesse formato já conseguem visualizar um resultado positivo nas vendas.

Por meio dos vídeos é possível não somente apresentar o que a empresa vende, mas também permite ao cliente conhecer a funcionalidade e vantagens do produto. Saiba mais!

Como o marketing de vídeo pode reforçar as estratégias de divulgação

Por meio dos vídeos, uma empresa pode apresentar a sua história, mostrar a sua marca e contar ao público porque ela existe. Os vídeos on-line podem aumentar o tráfego do site nos principais mecanismos de buscas, como o Google.

Afinal, conseguem captar o interesse do público com mais facilidade, sendo uma excelente ferramenta de engajamento. Isso porque permite compartilhamentos, curtidas e comentários.

De acordo com a Cisco, mais de 82% do tráfego da internet do consumidor em 2022 será representado por vídeos on-line. Assim sendo, diferentemente de um anúncio de texto, mesmo que breve, as informações passadas por meio de um vídeo são melhor absorvidas.

No caso de empresas que vendem produtos e serviços, esse conteúdo gera maior credibilidade e confiança na aquisição pelos consumidores. Além disso, as pequenas empresas contam com a vantagem de poder publicar seus vídeos em diferentes plataformas, que vão desde o YouTube até outras redes sociais, sites e blogs, sem precisar investir muito.

O marketing de vídeo aproxima clientes e empresas, aumentando as conversões

Não importa qual é o nicho de atuação da empresa, investir no marketing de vídeos permite construir maior confiança entre cliente e empresa. Por meio dessa estratégia é possível gerar maior autoridade, bem como uma relação humanizada.

Além disso, apresentar os produtos e serviços por meio desse tipo de mídia ajuda os consumidores na decisão de compra. Afinal, é possível apresentar o funcionamento e características que não são possíveis de serem apresentadas por meio de fotos e texto.

Veja como usar o marketing de vídeo para pequenas empresas!

1. Inclua vídeos no site ou blog

Apostar no marketing de vídeo tem sido uma grande vantagem para muitas empresas. Se o seu negócio já conta com um site ou blog, ou se você pretende criar uma loja virtual, inclua conteúdo em vídeos na sua página.

Aplicar essa estratégia é uma excelente sacada para gerar mais tráfego e converter em vendas, inclusive, os conteúdos escritos do seu blog. Além disso, o tempo que o usuário vai permanecer na sua página será maior.

2. Faça vídeos mesmo dentro de casa

Como já mencionamos, pequenas empresas não precisam desembolsar altos valores para criar vídeos. Existem muitos tipos de conteúdo e formatos que não requerem altos investimentos, sendo excelente estratégia para as marcas se posicionarem no mercado por meio dessa tecnologia.

Entre as possibilidades, alguns tipos de negócios estão apostando em webinars para apresentar novos produtos. E para isso, basta ter um notebook ou computador com câmera e bom microfone.

E para atrair o público alvo, investir em um bom tema ajuda. Não se esqueça do cenário, que precisa ser neutro para evidenciar o seu produto.

3. Tenha um canal no YouTube

Sem custos, a sua empresa pode ter o próprio canal no YouTube ou outra plataforma de vídeos. Basta ter em mente a importância da frequência das publicações, bem como recursos mínimos para criar um home studio.

Atualmente os usuários estão gostando mais de conteúdos que os envolve e mantém um relacionamento mais próximo e real. Portanto, a sua empresa não precisa depender de terceiros e nem realizar grandes produções. Afinal, o verdadeiro valor está no conteúdo apresentado.

Aproveite para compartilhar cada um dos vídeos criados em outros canais, como as redes sociais Facebook e Instagram.

Então, agora você já sabe que o vídeo marketing ajuda a aumentar o reconhecimento da sua marca, elevando a presença on-line da empresa. Lembre-se de que o consumidor atual está buscando mais a interação entre humanos do que com robôs. Isso faz com que os clientes se sintam mais seguros ao realizarem suas compras.

Faça dessa tendência um convite ao consumidor, ou seja, invista em conteúdo de vídeo que conecta os clientes com a sua marca, a nível humano, gerando confiança. Assim, após assistirem um anúncio de vídeo marketing, eles estarão a um passo de comprar os seus produtos ou serviços.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay