Funcionários do Santuário Nacional de Aparecida terão posto de atendimento do Santander

Unidade será inaugurada no dia 01 de dezembro para atendimento de mais de 2,1 mil colaboradores

A partir de dezembro, os funcionários do Santuário Nacional de Aparecida, um dos maiores centros de peregrinação no mundo, localizado no Vale do Paraíba, contarão com um posto de atendimento gerencial do Santander. Mais de 2,1 mil colaboradores que integram a folha de pagamento do Complexo Santuário – que inclui a área comercial e pastoral, Basílica, hotéis e obras sociais – terão acesso a esse posto exclusivo com gerente de negócios e caixa eletrônico na área interna da Basílica.

Santander

O Santander possui uma agência no centro da cidade e, como gestor da folha de pagamento dos servidores municipais, instalou um posto de atendimento na Prefeitura. “Aparecida é um dos mais importantes destinos do turismo religioso da América Latina. É fundamental ao Santander oferecer comodidade e serviços e garantir maior conforto a todos que passam pela cidade e aos funcionários desse importante complexo”, afirma Júlio Cesar Vergaças Fernandes, superintendente executivo da Rede SP Metropolitana II. O novo posto na Basílica abrirá as portas aos colaboradores do Complexo Santuário no dia 01 de dezembro. Até a abertura, todo o atendimento a esse grupo tem sido feito pela equipe da agência instalada no centro da cidade.

Júlio Cesar Vergaças Fernandes, superintendente executivo da Rede SP Metropolitana II-Foto: Divulgação

Para marcar a parceria com o Santuário, o banco trouxe uma novidade: os colaboradores poderão contratar crédito consignado com prazo de até 72 meses. Caso o cliente já possua um empréstimo, poderá fazer a portabilidade, podendo reduzir seus gastos ou ainda pegar crédito novo.

Santuário Nacional de Aparecida

“Estamos muito felizes com a inauguração deste posto, que marca uma nova etapa de relacionamento com o Complexo do Santuário. Como gestores da folha de pagamento dos funcionários, podemos levar nossas soluções financeiras para ajudá-los a prosperar e a realizar seus projetos”, complementa o executivo.

Entre outras ofertas diferenciadas do Santander estão o SX, que traz dez dias sem juros para uso do limite vinculado à conta corrente; o financiamento imobiliário com taxa a partir de 8,99% ao ano e de veículos com juros competitivos; cartões de crédito internacionais com programa de pontos e opções de investimentos e o microcrédito Prospera.

Posto de atendimento do Santander

Aos investidores, o banco oferece o ALGO+, serviço inédito no mercado financeiro que automatiza o rebalanceamento mensal que a Santander Corretora promove em suas carteiras recomendadas de ações. O ALGO+ possibilita ao cliente diversificar seus investimentos em renda variável, sem que fique preocupado em ter que rebalancear a carteira mensalmente. É voltado, principalmente, para quem busca diversificação, mas não dispõe de tempo para fazer as alterações de forma manual.

*Os produtos mencionados podem estar sujeitos à análise de crédito, cadastro, elegibilidade e demais condições das ofertas vigentes à época da contratação. As condições oferecidas permanecerão válidas durante o período indicado, enquanto o cliente mantiver vínculo empregatício com a prefeitura e apenas durante o período com ela negociado, podendo ser suspensas, prorrogadas ou alteradas sem prévio aviso. Eventual portabilidade de salário para outra instituição financeira implicará a perda dos benefícios acima indicados.

Imagem de eduardohfa por Pixabay