Colinas Music começa nesta quinta com as brasilidades de Priscilla Coutto

Com repertório nacional e dançante, cantora joseense promete um show para ninguém ficar parado; evento é de graça e começa às 18h com DJ Cirilo na Praça de Alimentação do Colinas Shopping

Se alguém tocar no nome de Priscilla Coutto em São José dos Campos provavelmente o assunto é festa ou carnaval. A joseense que já carregou mais de 15 mil pessoas atrás do trio elétrico e que comemora em 2023 duas décadas de carreira, será a primeira atração do Colinas Music, o festival de música do Colinas Shopping. O show será nesta quinta-feira (19) e abre o evento que será realizado uma vez por semana no centro de compras, entre os meses de outubro e novembro de 2023.

Para a cantora, consolidar uma carreira em sua cidade natal é um orgulho, fruto de muito trabalho. “Foram anos de muita dedicação e, principalmente, do apoio incrível do público local, que eu, graças a Deus, sempre tive. Acredito que ter uma base sólida na minha cidade natal é fundamental, pois é o alicerce para conquistar outros lugares.”

Priscilla Coutto

E essas conquistas realmente vieram. Priscilla Coutto já abriu shows de Ivete Sangalo, Marília Mendonça e da dupla Fernando e Sorocaba. A cantora cantou em várias cidades do Brasil e chegou a se apresentar em Miami (EUA). “O show no Colinas é uma oportunidade especial. Estamos preparando um espetáculo cheio de energia. É um privilégio abrir o Colinas Music. Estou empolgada com este novo evento que incentiva a música na região! É muito importante este contato direto com o público”, completa Priscilla.

Sobre a apresentação, a cantora garante que vai fazer todo mundo dançar – afinal, o gênero mais marcante em seus shows é o axé. “Esse ritmo sempre me cativou pela sua alegria e vibração. Apesar de cantar diversos estilos, o axé tem um lugar especial no meu coração, pois representa a cultura brasileira de forma única. A música nacional, em geral, é rica e diversificada e explorar suas raízes é uma maneira de celebrar a nossa identidade musical.”

Para abrir o Colinas Music, a Praça de Alimentação do Colinas Shopping também recebe o DJ Cirilo, que abre a festa a partir das 18h. As apresentações são gratuitas.

Colinas Music

Após o show de Priscilla Coutto, o Colinas Music recebe no dia 26 de outubro a cantora e compositora Lud Mazzucatti, que trará ao palco um repertório variado com influência do R&B, transitando pelo soul, jazz, rock, reggae e brasilidades. Ao lado dela, DJ Goulart.

Com uma breve pausa por causa do feriado de 2 de novembro, o Colinas Music retorna no dia 9 de novembro com a banda Geriatricus, que além de muita irreverência e diversão, manda ver com um repertório que reúne os grandes sucessos das décadas de 60 a 90 e que vai fazer muita gente sentir saudade de outros tempos. DJ Goulart também agita a festa.

O encerramento será no dia 24 de novembro com a banda Serial Funkers, que vai apresentar sucessos de Tim Maia, Michael Jackson, Jorge Ben Jor, James Brown, Wilson Simonal, Earth Wind & Fire; além de músicas inéditas da banda que há 16 anos defende que “funk é coisa séria”. DJ Cirilo volta ao palco para esquentar a festa.

Durante todo o festival Colinas Music, entre os dias 19 de outubro e 24 de novembro, um cardápio exclusivo ficará à disposição dos clientes, com opções especiais de petiscos, pratos, drinques e sobremesas. Os clientes do Colinas Shopping que participarem do festival também poderão levar para casa brindes especiais dos eventos.

Programação

19/10 (quinta-feira) – Priscilla Coutto + DJ Cirilo

26/10 (quinta-feira) – Lud Mazzucatti + DJ Goulart

09/11 (quinta-feira) – Geriatricus + DJ Goulart

24/11 (sexta-feira) – Serial Funkers + DJ Cirilo

Colinas Music – Priscilla Coutto + DJ Cirilo

Quando: Quinta-feira, 19 de outubro

Onde: Praça de Alimentação do Colinas Shopping

Horário: das 18h às 22h

Valor: gratuito

Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.