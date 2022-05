Geografia: curso que possibilita estudos sobre a superfície terrestre e a ocupação do homem no planeta

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação, além de possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características do curso de Geografia, cujos profissionais atuam diretamente com o estudo dos impactos de ações no ambiente e o monitoramento do estado do solo. Caso o estudante queira se profissionalizar na área, ele poderá realizar sua formação acadêmica em um curso de graduação ou pós-graduação na área de Geografia.

O curso

A área de estudo em Geografia permite que a formação acadêmica do estudante seja em cursos de Bacharelado, Licenciatura, Tecnólogo ou Pós-graduação. Geralmente, os cursos de bacharelado e licenciatura duram quatro anos (oito semestres), enquanto os cursos de pós-graduação podem ter duração de seis meses até dois anos.

Após a conclusão do curso superior, o graduando em Geografia estará apto ao exercício de lecionar, atuar em pesquisas, em indústrias ou no setor empresarial. Este profissional terá conhecimento para atuar na elaboração de mapas, banco de dados geográficos, planejamento de transportes e trânsito, estudos sobre o solo, clima, vegetação e recursos hídricos.

Por fim, o profissional poderá desempenhar funções em órgãos de monitoramento, fiscalização e preservação do meio-ambiente.

Sobre mais cursos

O geógrafo possui atuação profissional de suma importância para o conhecimento sobre o lugar que habitamos. Caso você queira visualizar outras opções de cursos e áreas profissionais, não deixe de conferir a lista de cursos no site da Quero Bolsa.