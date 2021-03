Óculos de visão artificial irão beneficiar aprendizagem

Um equipamento tecnológico que, acoplado à armação de um óculos comum, permite a leitura de textos em qualquer superfície, reconhece rostos, produtos, placas de sinalização, cores e cédulas de dinheiro irá beneficiar os alunos com deficiência visual e dislexia matriculados na rede de ensino municipal de São José dos Campos.

Óculos de visão artificial

A partir desta segunda-feira (1), escolas da Prefeitura recebem os dispositivos de visão artificial com câmera inteligente para o atendimento da Educação Especial.

Educação Especial da rede municipal

A tecnologia será utilizada por alunos atendidos pela Educação Especial da rede municipal, contribuindo para a qualidade de vida dos estudantes, além de possibilitar mais autonomia na rotina escolar.

Os professores e equipes das escolas passarão por treinamento para orientação e uso da ferramenta com alunos.

As escolas municipais procuram, em sua estrutura pedagógica e física, reorganizar e adaptar o currículo com o intuito de eliminar barreiras de acesso aos conteúdos e ambientes.

Atendimento

O AEE (Atendimento Educacional Especializado) é um serviço da Prefeitura, realizado por meio da Secretaria de Educação e Cidadania, para cerca de 1.300 alunos da educação infantil e ensino fundamental com deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento.

AEE (Atendimento Educacional Especializado)

O programa identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que facilitam a participação dos alunos na rotina escolar. O AEE conta com uma equipe de professores especialistas.

As 48 escolas de ensino fundamental da rede municipal de São José contam também com Atendimento Psicopedagógico Institucional (API). O serviço especializado auxilia as unidades escolares com intervenções específicas aos alunos que apresentam extremas dificuldades, distúrbios ou transtornos de aprendizagem.

Tecnologia acoplada aos óculos possibilita mais qualidade de vida aos alunos com deficiência visual e dislexia – Foto: PMSJC