Faculdade Santo Antônio abre vestibular para o Parque Tecnológico

A Faculdade Santo Antônio, que está em processo de instalação no Parque Tecnológico de São José dos Campos, abriu as inscrições para o seu vestibular.

A unidade vai oferecer os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Psicologia. Todos os cursos são credenciados e aprovados pelo MEC (Ministério da Educação).

A previsão é que as aulas comecem ainda em fevereiro.

Segundo a Faculdade Santo Antônio, estar inserido no Parque Tecnológico, maior complexo de inovação e empreendedorismo do Brasil, foi uma escolha estratégica.

Parque Tecnológico de São José dos Campos

A instituição acredita que a proximidade com as empresas, startups e profissionais do Parque Tecnológico influencia positivamente a formação de profissionais altamente capacitados. Além de aumentar as possibilidades de inserção dos estudantes no mercado de trabalho ainda durante a graduação.

Com a instalação da Faculdade Santo Antônio, o Parque Tecnológico passa a contar com cinco campi universitários, consolidando ainda mais sua vocação multidisciplinar de geração de conhecimento, tecnologia e inovação.

Faculdade Santo Antônio

Os interessados em ingressar na Faculdade Santo Antônio, unidade São José dos Campos, devem se inscrever gratuitamente pelo site da faculdade.

As provas podem ser realizadas de forma online ou presencial. A instituição oferece bolsas limitadas com 90% de desconto na matrícula e até 40% de desconto na mensalidade.

Sediada em Caçapava desde 2017, a Faculdade Santo Antônio está se instalando no Parque Tecnológico – Foto: PMSJC