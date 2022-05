Kinoplex anuncia ação promocional exclusiva para ”Dr. Estranho no Multiverso da Loucura”

Para alegria dos fãs, o novo filme da saga ”Doutor Estranho” chega aos cinemas nesta semana. E para melhorar ainda mais a experiência dos cinéfilos, o Kinoplex vai oferecer uma promoção de bomboniére exclusiva para o longa, a partir do dia 4, data de sua pré-estreia.



Ao comprar o Combo Doutor Estranho (1 pipoca giga + 1 refrigerante 1 litro), você recebe um super brinde: o copo metalizado exclusivo do filme. A promoção é válida para todos os cinemas da rede.



No filme, depois dos eventos ocorridos em Vingadores: Ultimato (2019), Stephen Strange/Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) deu continuidade em suas pesquisas sobre a Pedra do Tempo, uma das seis poderosas Joias do Infinito. Contudo, um amigo do passado, agora inimigo, busca destruir todos os feiticeiros da Terra. Isso faz com que Dr. Estranho libere um mal sem precedentes. Vai começar uma jornada épica e sombria no multiverso Marvel.



”Dr. Estranho no Multiverso da Loucura”

Trailer de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”



Kinoplex

O Kinoplex é o maior exibidor nacional com 105 anos de história. A empresa tem 271 salas distribuídas em 19 cidades brasileiras, equipadas com o máximo de tecnologia e conforto para levar toda a magia e emoção do cinema aos seus espectadores. Por ano, o Kinoplex lança, em média, 250 filmes, que atraem mais de 20 milhões de espectadores.