Prefeitura entrega novas viaturas 100% elétricas à GCM e PM

Primeira e única cidade do Ocidente a ter veículos totalmente elétricos no patrulhamento preventivo urbano, desde 2018, a Prefeitura de São José dos Campos realizou na manhã desta sexta-feira (11), a entrega das novas viaturas 100% elétricas que serão utilizadas pela Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, atendendo o programa de Atividade Delegada.

O evento aconteceu no Parque da Cidade e contou com a participação da população e de membros das forças de segurança do Programa São José Unida, lideranças políticas, imprensa e influenciadores digitais.

Ao todo foram entregues 38 veículos da marca E-J7, da Jac Motors, sendo 30 carros para a GCM e outros 8 para a PM.

A nova frota de carros elétricos na segurança, somados aos 9 veículos entregues no final do mês de julho aos agentes de Mobilidade Urbana, está alinhada ao Plano de Gestão 2021-2024, que tem o compromisso de equipar a frota de carros da Prefeitura com veículos elétricos.

O contrato de locação com a empresa vencedora da licitação tem custo de R$ 336 mil mensais, por um período de 24 meses.

Os investimentos na atualização da frota para as forças policiais reforçam as ações do Programa São José Unida, criado pela Prefeitura para integrar o trabalho das forças de segurança da cidade e continuar reduzindo os índices de criminalidade.

Sustentabilidade

Nos últimos 4 anos e meio, com a utilização de veículos elétricos na frota da GCM, por meio de contrato de locação, a prefeitura economizou aproximadamente de R$ 4,5 milhões.

Outro ponto importante diz respeito à sustentabilidade. Com os veículos elétricos, cerca de 2.000 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) deixaram de ser emitidos na atmosfera. A ação que equivale ao plantio de aproximadamente 12.600 árvores.

Viaturas

As novas viaturas modelo sedã possuem 193 cv de potência, 34,7 kgfm de torque e pode acelerar de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos. Além da boa potência, o veículo conta com uma bateria de 50 kWh de capacidade, para uma autonomia de 402 km com carga total.

Outra vantagem com o novo contrato de locação é que o número de eletropostos de recarga das baterias das viaturas será ampliado de 12 para 15 locais, em diversos pontos da cidade.

Números

– 1ª GCM do Brasil a ter frota 100% elétrica desde 2018

– Novas viaturas com autonomia para rodar até 400 km sem precisar de recarga elétrica

– Tempo de recarga de até uma hora e meia.

– Economia para os cofres públicos nos últimos 4 anos e meio de aproximadamente de R$ 4,5 milhões;

– Em 4 anos e meio, suspensão da emissão de 2.000 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera, ação que equivale ao plantio de 12.600 árvores