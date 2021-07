Unidade Dom Pedro da Fundhas passa por grande reforma

A Fundação Hélio Augusto de Souza se prepara para o retorno das atividades após o recesso, e entre as novidades do segundo semestre, estão as melhorias e adequações prediais para o retorno das crianças e adolescentes.

Na região sul, a Fundhas investe na reforma da unidade Dom Pedro I. Com início em junho, o prédio está sendo todo reformado e contemplará os ambientes internos e externos como fachada, área de circulação comum, salas de atividades, jardins e quadra poliesportiva. Também haverá a troca de mobiliário e aquisição de equipamentos.

Fundhas

Ao todo a unidade conta com seis espaços para o desenvolvimento de atividades socioeducativas que serão revitalizados, distribuídos em salas de música, dança, artes e acompanhamento pedagógico.

Para o desenvolvimento do projeto Lions Quest, a unidade será contemplada com um ambiente confortável e adequado para trabalhar as questões emocionais por meio de reflexões e debates. O programa é instrumento fundamental para ensinar aos atendidos sobre responsabilidades, metas e decisões.

Foto:Divulgação

Tecnologia

Com foco na formação e aprendizagem, a unidade recebe também uma sala no formato ‘Google’ para o desenvolvimento de atividades de informática. O espaço será equipado com computadores “Chromebooks” com acesso à internet e aplicativos de estudo.

Foto:Divulgação

Nova Fundhas

A primeira unidade a receber as adequações e melhorias do projeto Nova Fundhas foi a Leste, localizada no Jardim Rodolfo.

Entregue em 14 de junho, a unidade foi padronizada dentro da nova proposta institucional com grafismos e cores para proporcionar às crianças e adolescentes um ambiente mais moderno e divertido.

Foto:Divulgação

Foto:Divulgação

A expectativa da instituição é que a reforma da unidade Dom Pedro seja concluída em setembro. Neste período, o andamento das atividades segue sendo realizado normalmente.

Unidade Dom Pedro da Fundhas