ARNOLD SOUTH AMERICA ATRAIU MAIS DE 85 MIL PESSOAS E CERCA DE 150 MILHÕES EM NEGÓCIOS GERADOS

Maior evento multiesportivo da America Latina aconteceu neste último final de semana

Este último final de semana (29 de abril a 1° de maio) foi bastante movimentado no complexo do Expo Center Norte, em São Paulo. Por lá passaram cerca de 85 mil pessoas que acompanharam as competições de mais de 30 modalidades esportivas do Arnold South America, 8ª edição. Durante os três dias de evento, 150 milhões de reais foram movimentados em negócios gerados para o mercado de healthy e fitness.

Este é o oitavo ano que acontece o maior evento multiesportivo da América Latina no Brasil, após dois anos de pausa por conta da pandemia. O Arnold South America reuniu mais de 150 marcas, 5 mil congressistas, além da participação de mais de 9.270 atletas, incluindo cerca de 700 bodybuilders, que competiram em 30 diferentes modalidades esportivas olímpicas e não olímpicas.

Destaques esportivos:

Joachim Kvick foi campeão do Strongman Pro 2022. O Strongman Pro aconteceu neste sábado (30) na arena da 8ª edição do principal evento multiesportivo da América Latina e contou com os melhores atletas da categoria pelo mundo na competição extrema em que habilidades de força, resistência e velocidade foram testadas. O atleta Joachim Kvick, da Suécia, conquistou o primeiro lugar do pódio e se consagrou como atleta mais forte da competição.

Joachim Kvick

Joachim já foi campeão nacional, 3º lugar no Swedens Strongman e top 5 Swedens Strongman durante 7 anos e dessa vez leva o primeiro lugar no pódio do Strongman Pro no Arnold South America 2022.

Rafael Brandão

Revelação do esporte no Brasil, o atleta Rafael Brandão (28 anos) conquistou o troféu Bodybuilding Pro, a principal atração esportiva da 8ª edição do Arnold South America. Junto a outros competidores de cinco diferentes países pelo mundo que buscavam pelo título BB Pro, Rafael foi o vitorioso na competição que aconteceu na noite deste sábado (31).

Rafael que é considerado um dos vinte principais fisiculturistas no mundo, esteve em segundo colocado nesta mesma competição em 2019. Seu próximo desafio será o Mr Olympia 2022 em Las Vegas

Rafael Brandão-Foto:Rodrigo Ribeiro

A edição do Arnold South America 2022 contou com os parceiros Diamond: Atlhetica Nutrition, Integralmedica; Gold:AMAO, Black Skull e Champion Watch

ARNOLD SOUTH AMERICA

Com um perfil multi-esportivo, o ASSA é o mais completo do setor. Desde 2013 no Brasil, o evento tem sido um sucesso absoluto, destinado tanto aos profissionais como ao público, o Arnold South America atrai milhares de visitantes interessados em conhecer os melhores produtos de suplementação, alimentação saudável para atletas e praticantes de atividade física, além de moda fitness, equipamentos, acessórios de lutas.

Em sua última edição, em 2019, o Arnold South America reuniu 85 mil visitantes, 152 marcas expositoras, quase 9 mil lojistas credenciados e mais de 150 milhões em negócios gerados.

Criado em 1989, da parceria entre Arnold Schwarzenegger e Jim Lorimer, como um evento de culturismo profissional, vem desde 2011, expandindo fronteiras. Realizou com grande êxito a primeira edição fora dos EUA, na Espanha, e elegeu o Brasil em 2013 para sediar a edição da América Latina, ampliando ainda mais a oportunidade de negócios e a valorização do esporte.

O objetivo é manter o ARNOLD como o PONTO DE ENCONTRO DO SETOR para a realização de negócios, atualização profissional, divulgação dos lançamentos, da prática esportiva e promoção da saúde.