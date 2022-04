Festival “Sabores do Brasil” na Costa do Sauípe e Rio Quente apresenta experiência da culinária brasileira para toda a família

A programação conta com aulas show com chefs renomados e feiras gastronômicas com comidas regionais de todo o Brasil

Dividir uma refeição é um ato de amor. Poder experimentar pratos de lugares diferentes do Brasil, é ter a possibilidade de conhecer novas culturas e entender a pluralidade do nosso país. Pensando nisso, os resorts Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente (GO) juntaram essas duas experiências para promover o “Sabores do Brasil”, evento com programação que acontece durante os meses de abril e maio, e conta com aulas show exclusivas de chefs renomados, além de feiras gastronômicas com comidas regionais.

“Sabores do Brasil”

As aulas show têm a participação da chef Ana Zambelli, que acumula mais de 30 anos de experiência e esteve à frente da cozinha de importantes restaurantes e desde setembro de 2021 é a nova Gerente Geral de Experiência A&B da Costa do Sauípe, além de Allen Lee, que também é chef na Costa do Sauípe, juntam-se ao grupo Ana Bueno, Arthur Pendagron, Cadú Evangeliste, Lucius Gaudenzi, Mariana Rodrigues, Moacir Santana, Natalia Scavone, Rodrigo Kossatz e Thiago Castanho.

A programação também conta com intervenções de dança e música ao vivo. Já as feiras gastronômicas terão danças típicas, intervenções teatrais, música ao vivo e mostras de artesanato local das cinco regiões do Brasil.

E os pequenos não ficam de fora, a oficina de culinária com a participação da Turminha da Zooeira estará a todo vapor, garantindo que todos da família aproveitem e aprendam um pouco mais sobre a diversidade da cultura brasileira.

Confira a programação* completa:

Rio Quente Resorts

Abril

05/04 | Chef Rodrigo Kossatz

12/04 | Chef Ana Zambelli

19/04 | Chef Cadú Evangeliste + Natalia Scavone

26/04 | Chef Mariana Rodrigues

Maio

03/05 | Chef Ana Bueno

10/05 |Chef Ana Zambelli

17/05 | Chef Thiago Castanho

24/05 | Chef Moacir Santana

Costa do Sauípe

Abril

06/04 | Chef Ana Zambelli

13/04 | Chef Arthur Pendagron

20/04 |Chef Lucius Gaudenzi

27/04 | Chef Ana Zambelli

Maio

04/05 | Chef Allen Lee

11/05 | Chef Arthur Pendagron

18/05 | Chef Lucius Gaudenzi

25/05 | Chef Ana Zambelli

*sujeita a alteração

Para saber mais sobre os pacotes e vivenciar o Festival “Sabores do Brasil”, basta acessar os respectivos sites dos destinos, confira:

Costa do Sauípe

Rio Quente

Entre as vantagens na hora da compra estão:

10% de desconto para hospedagens de 4 noites ou mais;

5% de desconto no pagamento à vista;

10% para compras antecipadas 60 dias;

Parcelamento em até 12x.

Saiba mais sobre os protocolos de segurança nos destinos

Os destinos da Aviva seguem diversos protocolos de segurança, de acordo com os melhores empreendimentos de turismo do mundo, inclusive com a chancela do selo Turismo Responsável, criado pelo Governo Federal do Brasil. Os procedimentos foram validados pela equipe de Infectologia do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), que reuniu equipe de médicos multidisciplinares para analisar todas as etapas da operação. As informações completas sobre os protocolos estão disponíveis no site.

Aviva

Sobre a Aviva – A Aviva já nasceu gigante. Detentora do Rio Quente e Costa do Sauípe, dois dos maiores destinos turísticos do Brasil, a Aviva tem em seu DNA o objetivo de fazer famílias felizes. Oferecer mais do que hospedagem, mas sim momentos únicos de lazer e entretenimento total que ficarão na memória de todos pela vida inteira, como curtir as piscinas de água quente e atrações do Hot Park em Rio Quente ou desfrutar da orla da praia de Costa do Sauípe. A Aviva é controlada pelas duas holdings Algar e FLC. Algar (Uberlândia-MG), nos setores TIC, Agro, Serviços e Turismo e a FLC (Goiânia-GO), uma holding patrimonial, tendo como principais ativos a participação em empresas do ramo de Hotelaria e Turismo.