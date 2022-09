Amicci Anchieta completa oito anos com programação comemorativa

Programação envolve lançamento de vinho e eventos no espaço_

Quem tem o hábito de prestigiar a gastronomia joseense com certeza já

ouviu falar no restaurante Amicci Anchieta, amplamente conhecendo por

sua gastronomia diferenciada e por uma adega repleta de vinhos para

todas as ocasiões.

E é esse excepcional restaurante que completa, no mês de setembro,

oito anos de atuação em São José dos Campos, reforçando o

propósito de oferecer experiências de aromas e sabores ao público,

acompanhados de um padrão elevado de atendimento.

Amicci Anchieta

Pensando nisso, o Amicci preparou uma programação especial para

comemorar, incluindo uma versão do ‘Wine&Cheese’, evento já

consolidado da casa, no dia 14 de setembro. _”A ideia foi unir essa

ocasião com a musicalidade do jazz, por isso produzimos esse evento que

unirá produtores de vinhos, música e gastronomia no nosso deck”_,

pontuou Marcelo de Moraes, diretor do restaurante.

Além disso, o Amicci preparou mais uma novidade especial para a data.

Durante o ‘Wine&Jazz’ será lançado o primeiro vinho que leva o nome da

casa. O vinho foi produzido com a uva Tannat e, segundo Marcelo, neste

rótulo comemorativo de 8 anos de Amicci Anchieta, busca entregar muito

de sua personalidade, história e conhecimento que a trajetória

profissional no universo do vinho o proporcionou.

“Este vinho, elaborado com a Tannaté de grande personalidade e de

longo potencial de guarda. De cor vermelho rubi escuro, apresenta aromas

de frutas negras, cerejas, especiarias, baunilha e leve tostado. Na boca

é um vinho intenso, com taninos e acidez equilibrada, um conjunto em

perfeita harmonia. Estamos muito felizes em ter um vinho que retrata

toda nossa qualidade a venda em nosso espaço”, _pontouou o diretor e

sommelier.

Wine&Jazz

Os convites para o Wine&Jazz estão sendo vendidos no próprio local

(Avenida Anchieta, 225 – Jardim Esplanada) por R$180,00 já incluindo

todos os vinhos, mesa com antepastos e couvert artístico. Mais

informações podem ser obtidas por meio do telefone (12) 99705-6829.