Experimente fazer uma sobremesa diferente: receita de brigadeirão branco

O mundo da culinária guarda muitas surpresas e inovações, e não há melhor maneira de começar a explorar essa diversidade do que através de versões diferentes de sobremesas clássicas feitas com produtos de mercearia que você já conhece.

Que tal experimentar uma nova e deliciosa variação que vai surpreender o seu paladar: o brigadeirão branco. Prepare-se para descobrir essa receita incrível que vai encantar crianças e adultos.

Versões diferentes de sobremesas clássicas

O brigadeirão é um clássico entre as sobremesas, pois une ingredientes e formas de preparo de duas paixões nacionais: o brigadeiro e o pudim de leite. Este doce tem a consistência cremosa dos pudins e o sabor dos brigadeiros das festas.

No entanto, a culinária é uma arte em constante evolução, e chefs criativos estão sempre reinventando pratos familiares para surpreender os paladares. Uma das melhores maneiras de explorar essa criatividade é experimentar diferentes versões de sobremesas clássicas. E é exatamente isso que acontece com o brigadeirão branco.

Brigadeirão branco: nova versão da sobremesa que as crianças amam

O brigadeirão branco é uma variação muito saborosa do tradicional brigadeirão que vai acentuar o sabor do creme de leite. É uma excelente opção para festas, eventos especiais ou mesmo para aquelas noites em que você deseja um doce especial. As crianças vão adorar, e os adultos também não conseguirão resistir.

Receita de brigadeirão branco

Os ingredientes para fazer essa sobremesa são simples e você encontra na sua distribuidora de leite condensado. Anote:

Ingredientes:

200 g de chocolate branco

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de Leite

1 xícara (chá) de coco seco ralado

4 ovos

1 e meia xícara (chá) de leite líquido integral

coco seco ralado para decorar

Modo de Preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate branco em banho-maria e reserve. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o coco, os ovos e o leite integral. Junte o chocolate branco derretido e bata bem. Coloque em forma (19 cm de diâmetro) de furo central, untada com manteiga, e leve ao forno médio (180°C), em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Espere esfriar e desenforme. Leve à geladeira por cerca de 2 horas. Decore com coco ralado.

Dicas para decorar e servir o brigadeirão branco

Agora que você tem a receita, que tal algumas dicas para decorar e servir o brigadeirão branco de forma especial?

Use raspas de chocolate branco ou lascas de coco para dar um toque de elegância à sobremesa.

Acompanhe com uma bola de sorvete de chocolate meio-amargo para uma combinação de sabores.

Agora que você conheceu essa deliciosa versão do brigadeirão, está na hora de colocar as mãos na massa. Para garantir que a sobremesa fique perfeita, escolha os melhores ingredientes. Procure por uma distribuidora de referência para garantir a qualidade do leite condensado, creme de leite e do chocolate branco. Surpreenda seus amigos e familiares com o brigadeirão branco em sua próxima reunião e experimente a explosão de sabores que esta sobremesa inovadora oferece.

Imagem de Larissa Kozemekin por Pixabay