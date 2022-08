Com mais de 10 horas de show no Rio de Janeiro, Garota VIP se consagra como um dos principais festivais do país

Ao som de Zé Felipe, Belo, Anitta, Pedro Sampaio e Wesley Safadão, o público cantou e dançou até amanhecer

Após dois anos sem o Garota VIP, o Rio de Janeiro não decepcionou e compareceu em peso no Parque Olímpico, onde mais de 60 mil pessoas estiveram presente e uniram vozes a cada música tocada.

A festa que teve início as seis horas da tarde do dia 20 de agosto, quando os portões se abriram, se estendeu até as 7h30 da manhã com o anfitrião Wesley Safadão no palco.

Ao som de “Bandido”, “Malvada”, “Toma Toma Vapo Vapo” e outros hits, o cantor Zé Felipe abriu a festa e deu o pontapé inicial para a curtição do público carioca. Em seguida, o cantor Belo levou todo o seu charme e carisma e emocionou a galera com seus grandes sucessos do pagode. Anitta, como sempre poderosa, subiu ao palco ovacionada e sob os gritos de fãs apaixonados que aguardavam ansiosamente sua performance. Por volta de 1h30 da manhã, Pedro Sampaio fez bonito e quebrou tudo com hits como “Dançarina”. Fechando com chave de ouro, Wesley Safadão mostrou porque é o maior artista brasileiro da atualidade. Colecionador de hits, o ídolo da música brasileira fez aproximadamente 5 horas de show e, com a energia super recarregada embalou o público ao som de “Vou dar Virote”, “Tchuco Nela”, “Tu Tava Na Revoada”, “Macetando” e o mais recente lançamento “Amor ou Esquema” que ultrapassa 10 milhões de views. Além de versões de músicas do Balão Mágico, Chiclete com Banana e muito mais.

A apresentação completa foi transmitida ao vivo no canal oficial do YouTube do cantor, e teve apresentação de Tirullipa com participação de Gkay, que amanhecera o dia com Safadão e fizeram a alegria da galera.

Na plateia, a presença de famosos também chamou a atenção: Jade Picon, Juliette, Bruna Marquezine, Gracyanne Barbosa, Marcelo Mello Jr., David Brazil, Silverio Pereira, Rafael Portugal, Álvaro e muitos outros.

Wesley Safadão

“Não tem energia maior que essa aqui não, o que foi isso Rio de Janeiro, que Garota VIP foi esse? Estou em êxtase até agora. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve presente e fez a festa junto com a gente.” – vibra Wesley Safadão

Garota VIP