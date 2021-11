ACONTECE NO SUL DE MINAS ENTRE 5/11 E 5/12

PÚBLICO PODE PARTICIPAR DE EVENTOS PRESENCIAIS NA REGIÃO AOS FINS DE SEMANA. ATRAÇÕES ONLINE TAMBÉM PODEM SER ACESSADAS

Depois de um breve hiato devido à pandemia de Coronavírus, o tradicional Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves, que acontece há dez anos, foi reinventado e terá edição especial em 2021. O evento ocorre entre 5 de novembro e 5 de dezembro e será em formato híbrido, com eventos presenciais, conteúdo online e ações sociais respeitando os protocolos sanitários vigentes.

Durante o mês do Festival, haverá programação dinâmica e repleta de vivências campestres, feira de produtores, experiências sensoriais rurais, oficinas de gastronomia, arte e cultura, mídias digitais, tecnologia, formação para todas as idades e conscientização sobre a preservação do meio ambiente.

Restaurante Saua, na Pousada Bicho do Mato em Goncalves. Comandado pelo Chef Vitor Pompeu-Foto:Divulgação

As atividades gastronômicas propõem harmonizações, compartilhamento de dicas no preparo de alimentos e receitas, experiências com pequenos produtores, além de muitos sabores locais com pratos especiais em restaurantes da cidade. Com o apoio do Senac, há um grande suporte educacional e de qualificação às

atividades gastronômicas, além de atividades sensoriais de alta qualidade para o grande público durante o evento.

Nesta edição, as homenageadas são Eni Ribeiro, do restaurante Ao Pé da Pedra, Glória Vieira da Silva do Zé Ovídeo e Vilma da Rosa. Mulheres que migraram dos trabalhos da lavoura e da lida do campo para criarem seus “restaurantes-casa”, há mais de 20 anos. Elas serão destacadas no Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves como alvo de admiração e reconhecimento no pioneirismo e resiliência no atendimento ao movimento espontâneo de turistas na cidade, por seus restaurantes-casas estarem localizados próximas a monumentos naturais Pedra Chanfrada, Pedra do Forno e Pedra da Balança.

Ainda este ano, uma participação especial faz parte do festival: a chef Mara Salles fará uma imersão de cinco dias no bairro do Venâncios, convivendo com produtores locais e com a Vilma, dona do restaurante do bairro há mais de 20 anos, para uma troca de experiência entre cozinheiras com forte repertório rural.

A vivencia “A Roca eh Nossa”. Libertas Atras do Alto e a Horta organica do Thiana. Arroz do Campo (opcao vegetariana).Foto Marcos Issa/Argosfoto

No Mercado Modo de Fazer, pequenos produtores da cidade e região, com curadoria do Mantiqueirias, terão um espaço exposição e venda de alimentos e artesanato, aos sábados, no Pátio da Fazenda. “Pensamos propósitos para muito além da vivência gastronômica durante os dias de Festival. Por isso, faremos ações positivas e duradouras para a comunidade local. E acreditamos que nada é mais positivo e duradouro que a educação!”, explica Vera Pena, uma das organizadoras da Produtora Rural – idealizadora do Festival.

Programação artística, digital e ações sociais

Entre as atrações artísticas estão shows em locais variados, dentro dos protocolos sanitários, com Natan Freitas, DJ Simonetti, DJiiva, Lira Nossa Senhora das Dores, Congada de São Benedito, Carro de Boi, Zé Pereira, Duo Renaserra, Elder Costa, Beto e Ladir, Dona Rosa, Shirley Ribeiro, Neto, Adolar Marin, Regina Marçal, Vereda Violeira, Amauri Falabella, Alfredo Paiva, Cristiano Vianna, Ivan Meyer, Estrelinhas da Serra, Afonsinho Menino e Ceumar, que fecha a programação com show ao pôr do sol.

Nos conteúdos digitais, o público poderá conferir vídeos criados especialmente para o Festival que têm um importante objetivo: perpetuar a cultura da roça. Foram coletados depoimentos e passo-a-passos de receitas que fazem parte da história da região. Será possível descobrir o que está por trás delas, quem são os personagens marcantes e como elas dão sabor, identidade e tradição para a população local.

Fundação Inatel (Instituto Nacional de Tecnologia)

Com o apoio da Fundação Inatel (Instituto Nacional de Tecnologia) foi possível o desenvolvimento do Hub da Roça, um espaço tecnológico com câmeras, computadores, pessoas e ideias em movimento destinado à inclusão de jovens e adultos ao universo das redes sociais e à comunicação do que acontece no Festival. Por meio desse programa foi criado um grupo de estudos em mídias e audiovisual, que resultará na destinação correta do lixo eletrônico e palestras sobre campo e tecnologia.

Dentre as ações sociais do evento, foi feita uma parceria com a Crou Empresa de Reciclagem, para reintrodução do hábito da separação de materiais recicláveis junto às associações de bairro e aos inscritos no festival para fazer seu

descarte correto. E em parceria com a ONG Por 1 Sorriso, o evento terá atendimentos dentários totalmente gratuitos, por três dias, para as 80 pessoas identificadas como as mais necessitadas do município.

Gonçalvestur – Associação Pró-Turismo de Gonçalves (MG)

O Festival é realizado pela Gonçalvestur – Associação Pró-Turismo de Gonçalves (MG), entidade civil sem fins lucrativos e sem vínculos político-partidários ou religiosos, cujo objetivo é estimular e promover o turismo saudável nesse belo município localizado no sul de Minas Gerais e abraçado pela Serra da Mantiqueira.

Sobre o Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves

O Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves nasceu em 2011, fruto do amor que existe pela culinária regional e toda a cultura que a envolve. O evento celebra a comida da roça, aquela que é cultivada no quintal e temperada com histórias.

Além de valorizar e preservar as tradições rurais e regionais, o evento também dá ênfase para a gastronomia contemporânea, que se desenvolve em Gonçalves com a chegada de cozinheiras e cozinheiros de diferentes lugares. Essa harmonização entre a tradição e o contemporâneo faz deste Festival um evento diverso, que reflete o caráter acolhedor de Gonçalves: um município que está sempre recebendo pessoas e novidades, se modernizando, mas sem perder suas raízes.

Gonçalves (MG)

Ao longo destes 10 anos, o Festival contou com a participação de diversos restaurantes e produtores rurais de Gonçalves e região, promovendo uma relação colaborativa entre eles. O Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves movimenta a economia local, destaca o potencial turístico da cidade, oferece uma programação cultural e artística rica e diversa, e já se tornou um dos eventos mais aguardados do Sul de Minas.

Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves

De 5 de novembro a 5 de dezembro

Programação

05/11 – SEXTA

Das 14h às 16 – Oficina Vinhos, pães e azeites: potências gastronômicas da Mantiqueira

Daniel Sales e Eduardo Ayala

Docentes do Centro Universitário SENAC – Campos do Jordão

06/11 – SÁBADO

10h – A Roça é Nossa – Passeio Cultural e Gastronômico

Local: Libertas Atrás do Alto

10h – A vivência da especiaria no preparo de geleias

Local: A Senhora das Especiarias

11h – Roda de conversa sobre Fermentados, com Holly

Local: Naturale-se

11h às 13h30 – Visita para conhecer ovinocultura e degustação

Local: Sítio 3 Ovelhas

13h – Show de Natan Freitas

Local: Rancho André Neto

14h – DJ Simonetti

Local: Armazém São Bento

11h às 18h – Visitação da oficina e marcenaria e venda de peças exclusivas

Local: Popoke Brasil

15h – Roda de Leitura e lançamento de livro – Cecília Furquim

Local: Ararosa

20h – DJiiva (discotecagem)

Local: Chalezinho Gastrobar

07/11 – DOMINGO

9h30 – Qi Gong e Dietética dinamizado por Caroline Franco

Local: TAO

10h – Lira Nossa Senhora das Dores, Congada de São Benedito, Carro de Boi e Zé Pereira

Local: Centro de Gonçalves

11h às 13h30 – Visita para conhecer ovinocultura e degustação

Local: Sítio 3 Ovelhas

11h às 15h – Visitação da oficina e marcenaria e venda de peças exclusivas

Local: Popoke Brasil

14h – O Planeta Agradece, com Amarilis Vitale

Local: Praça em frente ao Restaurante Maritaca’s

15h – Show do Duo Renaserra

Local: Viva la Vida Café

12/11 – SEXTA

Das 14h às 16 – Oficina O uso do milho e seus derivados na panificação

Daniel Sales e Eduardo Ayala

Docentes do Centro Universitário SENAC – Campos do Jordão

13/11 – SÁBADO

10h – A Roça é Nossa – Passeio Cultural e Gastronômico

Local: Libertas Atrás do Alto

11h – Feira de Produtores Artesanais, Arte e Artesanato

Local: Pátio da Fazenda

16h Roda de Conversa sensorial com os produtores da Casa Mantiva e degustação

Local: Pátio da Fazenda

14/11 – DOMINGO

9h30 – Yoga e Dietética Ayurveda dinamizado por Marise Cardoso

Local: TAO

11h – Feira de Produtores Artesanais, Arte e Artesanato

Local: Pátio da Fazenda

14h – A versatilidade dos chutneys

Local: A Senhora das Especiarias

17h – Degustação comentada de queijos e cervejas da Mantiqueira

Local: Restaurante Sauá

15/11 – SEGUNDA-FEIRA

15h – Meditação ativa Heart Chakra

Local: Espaço Aum

19/11 – SEXTA

Das 14h às 16 – Oficina Queijos e cervejas – do campo à mesa: a união de tradição e inovação

Vitor Rabelo e Fernando Oliveira

Docentes do Centro Universitário SENAC – Campos do Jordão

20/11 – SÁBADO

10h – Coração da banana como antepasto

Local: A Senhora das Especiarias

10h – Mandalas Bem me Quel

Local: Pousada Bicho do Mato

11h – Feira de Produtores Artesanais, Arte e Artesanato

Local: Pátio da Fazenda

11h – Yoga com Sound Healing ao som de tigelas tibetanas

Local: Espaço Aum

13h – Show de Dona Rosa, Shirley Ribeiro e Neto

Local: Restaurante ao Pé da Pedra

15h – Show de Adolar Marin

Local: Nascente das Trutas

15h – Giseli Coutinho, do Pura Caffeína

Local: Reconto Café

20h – Regina Marçal – música

Local: Restaurante Flor de Zucca

21/11 – DOMINGO

9h30 – Qi Gong e Dietética chinesa dinamizado por Caroline Franco

Local: TAO

10h30 – Show de Beto e Ladir

Local: Chiquita Café

26/11 – SEXTA-FEIRA

14h – Oficina Restaurante – Ações para um atendimento mais seguro

Maicon de Sá

Instrutor de formação do profissional do SENAC em Minas

16h – Oficina A Mantiqueira e o queijo

Mauro César de Paula

Chef de cozinha executivo do SENAC em Minas

20h – Show de Elder Costa

Local: Porto do Céu

27/11 – SÁBADO

10h – A vivência da especiaria no preparo de geleias

Local: A Senhora das Especiarias

10h30 – A Roça é Nossa – Passeio Cultural e Gastronômico

Local: Libertas Atrás do Alto

11h – Feira de Produtores Artesanais, Arte e Artesanato

Local: Pátio da Fazenda

13h – Show de Vereda Violeira

Local: Restaurante Zé Ovídeo

14h – Turismo de experiência: redescobrindo as bebidas artesanais como o hidromel, cerveja, gin e cachaça

Vani Pedrosa

Especialista educacional do SENAC em Minas

Maicon de Sá

Instrutor de formação do profissional do SENAC em Minas

15h – Degustação de queijos e Roda de Conversa sobre os queijos da Canastra

Local: Pérola da Mantiqueira

16h – A versatilidade do porco: tradição e possibilidades

Mauro César de Paula

Chef de cozinha executivo do SENAC em Minas

19h – Show de Amauri Falabella

Local: Bendito Canto

28/11 – DOMINGO

9h30 – Yoga e Dietética Ayurveda dinamizado por Marise Cardoso

Local: TAO

10h – Concerto de acordeon com Alfredo Paiva

Local: Pousada Vida Verde

12h – Curso de Massa Fresca, com Karin Weyler

Local: Restaurante Allora

16h – Show de Cristiano Vianna e Ivan Meyer

Local: Roda Viva

03/12 – SEXTA

14H – Oficina Porco: origem, quintal e sofisticação

Vitor Rabelo

Docentes do Centro Universitário SENAC – Campos do Jordão

04/12 – SÁBADO

10h30 – A Roça é Nossa – Passeio Cultural e Gastronômico

Local: Libertas Atrás do Alto

11h – Feira de Produtores Artesanais, Arte e Artesanato

Local: Pátio da Fazenda

13h – Show de Estrelinhas da Serra

Local: Restaurante da Dona Vilma

15h – Afonsinho Menino – Tambores de Minas

Local: Pátio da Fazenda

16h – Degustação de vinhos mineiros e da Mantiqueira

Local: Todos os Vinhos

17h – Concerto ao Pôr do Sol, com Ceumar

Local: Restaurante Sauá

05/12 – DOMINGO

17h – Concerto ao Pôr do Sol, com Ceumar

Local: Restaurante Sauá