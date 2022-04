Inédito no Vale do Paraíba, Museu do Videogame vai reunir mais de 350 consoles das últimas cinco décadas no Taubaté Shopping

Evento itinerante terá espaços de exposição, videogames para interação dos visitantes e campeonatos diários de games clássicos e atuais, além das competições de Cosplay e Just Dance

Em abril, o Taubaté Shopping vai se tornar um verdadeiro palco dos amantes dos videogames – uma diversão que atravessa gerações, e que em 2022 completa 50 anos desde a primeira criação. Com a chegada do Museu do Videogame, que ficará no centro de compras e lazer de 16 a 30 de abril, crianças, jovens e adultos terão a oportunidade de ver de perto consoles lançados nos últimos 50 anos, como o primeiro fabricado no mundo (Magnavox Odyssey – 1972), passando pelos clássicos (Atari, Nintendinho, Master System, Mega Drive e Super Nintendo) até os modelos mais atuais: Playstation 4, Xbox 360, Nintendo Wii U e PS Vita, entre outros. A entrada é gratuita.

O evento reúne setores de exposição e também espaços interativos para quem quiser matar a saudade ou somente se divertir jogando dos games clássicos aos atuais e revolucionários em gráficos e tecnologia, incluindo simuladores de corridas, controles gigantes e realidade virtual. No espaço instalado na Praça de Eventos, os visitantes terão acesso a uma verdadeira linha do tempo da história e evolução do videogame, incluindo o primeiro fabricado no Brasil, o Telejogo Philco Ford. Todos os itens em exposição são acompanhados de uma breve história, com ano de fabricação, detalhes técnicos e telas de jogos, e alguns modelos de maior destaque serão acompanhados também de telas de TV mostrando clássicos de sua época.

De acordo com o curador do Museu do Videogame, Cleidson Lima, entre as relíquias estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogamefabricado no Brasil); o Nintendo Virtual Boy, de 1995 (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex, de 1982 (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), de 1979 e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits, em 1985).

Mais atrações

O Museu do Videogame tem ainda em sua programação diária competições de tirar o fôlego (confira a programação completa abaixo), além de campeonatos de Cosplay e Just Dance (este com seletivas de 18 a 29 de abril). Ao longo de todos os dias, as pessoas podem se inscrever para participar das competições e no dia 30 de abril acontece a grande final de Just Dance e a competição de Cosplay. As duas competições terão como premiação: 1º colocado – um (1) óculo de sol ou uma (1) armação de grau com lentes visão simples de até 2 graus; 2º colocado – um (1) óculos de sol ou uma (1) armação de grau de até R$ 349,00; 3º colocado – um (1) óculos de sol ou uma (1) armação de grau de até R$ 299,00 (os prêmios são das Lojas Chilli Beans).

Cronograma de torneios:

18 a 29 de abril: seletivas Just Dance 2022, sendo das 15h às 21h (de segunda a sábado) e das 14h às 20h (aos domingos)

18 de abril, às 18h: Smash Bros (Nintendo Switch)

19 de abril, às 18h: Mortal Kombat 11 (PS4)

20 de abril, às 18h: Dragon Ball Fighter Z (PS4)

21 de abril, às 18h: Street Fighter V (PS4)

22 de abril, às 18h: Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

23 de abril, às 16h: FIFA 22 (PS4)

24 de abril, às 15h: eFOOTBALL 2022 (PS4)

25 de abril, às 18h: Naruto Ninja Storm Revolution (PS4)

26 de abril, às 18h: Tekken 7 (Xbox One)

27 de abril, às 18h: Street Fighter II Turbo (Super Nintendo)

28 de abril, às 18h: Ultimate Mortal Kombat 3 (Super Nintendo)

29 de abril, às 18h: Torneio de Superstar Soccer Deluxe (Super Nintendo)

30 de abril, às 14h: Final Concurso Just Dance 2022

30 de abril, às 17h: concurso de Cosplay

O Museu do Videogame Itinerante, que recebe cerca de 5 milhões de visitantes ao ano e já passou por 18 estados brasileiros, é o primeiro do gênero do país registrado pelo Ibram – Instituto Brasileiro de Museus. Em 2014, recebeu o prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país. Em 2016, foi um dos museus brasileiros escolhidos para representar o país no maior encontro de museus do mundo, em Paris. Em 2019, foi uma das atrações da London Games Festival, o maior evento de games da Inglaterra.

Taubaté Shopping



Com uma área construída de mais de 42 mil metros quadrados e um público mensal de mais 1 milhão de pessoas, o Taubaté Shopping está há 32 anos na região e gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Sua infraestrutura inclui 200 lojas satélites, nove lojas âncoras, três semiâncoras, três megalojas, cinco salas de cinema da rede Moviecom (três delas com tecnologia Moviecom X), boliche, a mais completa praça de alimentação da região, academia, faculdade e mais de mil vagas de estacionamento. Inaugurado em 9 de novembro de 1989, o empreendimento é administrado pela AD Shopping e está localizado na Av. Charles Schnneider, nº 1700 – Vila Costa.

Grupo AD



A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Além do marketplace para shoppings, o Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall. Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.