Festival de Cinema Curta Jacarehy divulga programação oficial

O festival de cinema começa no dia 6 de abril e o compõe a programação de aniversário da cidade

Composto por duas Mostras Competitivas – Curtas e Infantojuvenil – a primeira edição do Festival de Cinema Curta Jacarehy começa na próxima quarta-feira (06) e vai até dia 9 de abril.

Organizado pela Associação Cultural Panvision e co-produção da Fundação Cultural de Jacarehy, o evento tem como ponto de partida a valorização da produção audiovisual realizada em cidades que não são capitais.

As produções representam 33 cidades de 11 estados brasileiros e o Distrito Federal e os filmes selecionados possuem temas recorrentes como violência contra a mulher e manifestações culturais. Já na Mostra Infantojuvenil, dentro do cronograma de exibições, a preservação do planeta é a temática mais latente. A programação completa pode ser acessada neste link.

A valorização da produção audiovisual realizada em cidades que não são capitais é o ponto central do Festival, e o público é quem escolhe o melhor filme eleito pelo Júri Popular votando ao fim de cada sessão e o que tiver melhor resposta leva o troféu Panvision. Os 33 filmes também concorrem ao prêmio de melhor filme pelo Júri Oficial nas categorias Curta-metragem e Infantojuvenil com prêmios que ultrapassam 25 mil reais.

Vale ressaltar que, todas as sessões das mostras competitivas possuem legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE) e no sábado (09) a sessão Infantojuvenil das 11h, contará com três acessibilidades (Libras, LSE e audiodescrição).

Para os apaixonados pela sétima arte, todos os dias nos intervalos das sessões noturnas, às 20h, será realizado um bate-papo mediado pela comunicadora e artista Isabela Correia e o produtor Julio Rhazec sobre os filmes exibidos.

