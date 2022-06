Dicas para utilizar seu site para aumentar as vendas da sua empresa

Em nosso mundo acelerado, todos querem resultados instantâneos. Queremos que nossa comida seja preparada rapidamente, queremos nos comunicar com as pessoas instantaneamente e muitas vezes ficamos impacientes quando leva mais de cinco segundos para um site carregar.

Mas, afinal, como criar site para que as vendas de uma empresa aumente? Será que um site realmente é capaz de fazer isso?

Felizmente, existem algumas maneiras de otimizar seu site para ajudar a gerar mais vendas (quase) instantaneamente.

Se tem algo que você precisa saber – caso ainda não saiba – é que com otimização de conversão e testes A/B é possível descobrir várias táticas para aumentar a conversão.

Porém, como acontece com a maioria dos métodos de marketing digital, muitas vezes pode demorar um pouco para que consiga ver os resultados.

No entanto, você pode implementar as dicas que separamos em seu site hoje e simplesmente sentar e assistir enquanto elas funcionam para você. Descubra quais são essas dicas a seguir!

Como fazer a criação de site que gera vendas

Sem mais delongas, aqui está a nossa lista de dicas importantes para quem faz ou quer fazer criação de sites que geram vendas.





1. Mantenha sua página inicial simples e não sobrecarregue seu público

Isso pode ser surpreendente para algumas pessoas, já que muitas delas assumem que é melhor oferecer o maior número possível de produtos em sua página inicial para oferecer aos visitantes uma variedade de opções.

No entanto, profissionais de marketing recomendam oferecer menos produtos em sua página com mais texto descrevendo um tópico específico que realmente aumentará as vendas.

Isso funciona porque permite que sua empresa se concentre em um ou dois produtos específicos e responda a quaisquer possíveis perguntas que os visitantes possam ter.

Com isso, é possível gerar mais vendas, já que você está falando diretamente com quem tem interesse em comprar o que você vende.

2. Adicione vídeos às suas páginas de conversão de chave

Adicionar vídeos a algumas de suas principais páginas de destino pode resultar em um grande aumento de conversões.

Nossos cérebros processam informações visuais cerca de 60.000 vezes mais rápido que o texto, o que significa que qualquer visitante do seu site absorve as informações dos vídeos melhor do que ler o texto.

Em outras palavras, aprender sobre seu produto ou serviço será muito mais eficaz por meio de vídeo do que de texto.

No entanto, tenha muito cuidado com a produção do vídeo. O objetivo é chamar a atenção do seu público-alvo e conquistá-lo, e não fazer com que ele se distancie. Um vídeo mal gravado e editado pode simplesmente fazer com que os visitantes vão embora e nunca mais voltem ao seu site.

3. Crie maneiras de capturar endereços de e-mail

O marketing por e-mail ainda é um método muito viável de marketing digital e produz um dos principais ROI em todos os métodos de marketing.

No entanto, você não pode fazer nenhum e-mail marketing sem endereços de e-mail, certo? Ao criar métodos para capturar o endereço de e-mail de um visitante, você cria uma oportunidade de convidá-lo de volta ao seu site por meio de campanhas de marketing por e-mail.

Uma das principais maneiras de capturar e-mails é oferecer algo de valor, como um download digital, que não custará à sua empresa. Por exemplo, você pode oferecer um e-book com algumas dicas que são muito importantes para o seu público-alvo, sempre pensando nas principais dores dos seus clientes.

4. Construa confiança com depoimentos e estudos de caso

Muitas empresas já entendem a importância da prova social, mas se você não tiver uma maneira de promover a confiança do cliente em seu site, estará perdendo suas recompensas.

Coisas como depoimentos, imagens de sua equipe e estudos de caso sobre seus produtos ou serviços podem ajudar bastante a convencer um visitante a escolher você.

Além disso, obtenha o máximo de credenciamento possível para ajudar a aumentar sua reputação online, especialmente se o contato pessoal com seus clientes for limitado ou mesmo inexistente.

Conclusão

O seu site definitivamente pode ser uma máquina de vendas, mas, para que isso aconteça, é importante que você tenha foco em torná-lo o mais adequado possível para o seu público-alvo.

Além de proporcionar uma ótima experiência de usuário no site, que é algo extremamente importante, também é necessário que você pense em estratégias que realmente fazem o seu site vender.

Neste artigo, citamos algumas dicas essenciais que você pode usar em seu site para aumentar as vendas da sua empresa. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que ele ajude a crescer o seu negócio!