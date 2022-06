Você foi convidada para uma festinha de criança, mas não tem ideia de como se vestir para uma festa de aniversário infantil?

Então não precisa mais se preocupar, porque vamos te mostrar algumas dicas de looks incríveis para você usar!

Seja se você for convidada ou até mesmo a mãe do aniversariante, o ideal é optar por uma roupa confortável, mas que ao mesmo tempo tenha um toque especial.

Por isso, continue aqui e descubra algumas sugestões de looks para você se inspirar e aproveitar ao máximo a festa de aniversário infantil!

Como se vestir para uma festa de aniversário infantil: por onde começar?

No momento de se pensar como se vestir para uma festa de aniversário infantil, é importante levar em consideração alguns fatores:

Se você é a mãe do aniversariante ou apenas convidada;

O horário da festa;

A estação do ano;

O local da festa.

Todos esses fatores ajudam a determinar qual roupa mais adequada. Por exemplo, se a festa for em um sítio, o tipo de roupa será diferente se a festa for em uma casa de festas infantil.

Da mesma forma, se você for a mãe do aniversariante, o seu look deverá ser mais trabalhado, sempre de acordo com o horário e a estação do ano.

Assim, já é possível dar uma olhada no seu guarda-roupa, pensar em possíveis combinações, e se for necessário, comprar algum item.

Agora, seja qual for o tipo de festa e horário, é essencial optar por uma roupa que seja confortável e proporcione mobilidade, afinal, festa de criança é sempre bem agitada!

Como se vestir para uma festa de aniversário infantil: dicas de looks

Para te ajudar, vamos mostrar opções de como se vestir para uma festa de aniversário infantil para todas as estações do ano:

1.Vestido longo

Os vestidos longos combinam super bem com festas de criança, pois são confortáveis e ao mesmo tempo estilosos.

Para dias com temperaturas mais amenas ou frias, você pode colocar uma jaqueta e dependendo do seu estilo, usar um tênis ou bota.

2.Camisa social com legging

Outro look que tem tudo a ver com festa de aniversário infantil é usar uma camisa social com legging peluciada, pois é sem sombra de dúvida, o look mais confortável.

E se você gosta de um visual mais sofisticado, pode investir em um scarpin ou uma sapatilha com detalhes metálicos.

3.Jardineira com top

As jardineiras estão em alta, e se você quer um look mais despojado, é a escolha certa.

Você pode combinar a jardineira com top, com uma blusa de manga comprida ou com uma blusinha com alças finas, e para arrematar, um tênis.

4.Macacão longo

O macacão longo também é outra ideia de como se vestir para uma festa de aniversário infantil,e dependendo do modelo, pode dar um toque mais casual ou clássico.

Agora, para garantir o conforto e a flexibilidade, a dica é que o macacão não seja muito justo nem muito decotado.

5.Calça pantacourt

A vantagem da calça pantacourt é que pode ser usada em todas as estações, basta você pensar na padronagem e fazer as composições certas.

Por exemplo, no verão, você pode usar uma regata e se o tempo estiver mais frio, fazer uma sobreposição com uma jaqueta ou um casaquinho.

Concluindo

Essas foram apenas algumas ideias de looks de como se vestir para uma festa de aniversário infantil,e qual deles combina mais com você?

E não se esqueça de apostar nos acessórios, como brincos e colares, para você poder dar seu toque e deixar o look com a sua cara!

Agora é só aproveitar a festa!!!