Festival Turá exalta a cultura brasileira nos dias 02 e 03 de julho, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Alceu Valença, Baco Exu do Blues (convidando Marina Sena e Illy), BaianaSystem, Baby, Duda Beat, Emicida, Lagum, Luísa e os Alquimistas, Mahmundi, Mart’nália, Nando Reis (convidando Jão), Roberta Sá, Xamã e Zeca Pagodinho estão confirmados no evento

O Turá é o mais novo festival anunciado pela T4F. Criado com o intuito de fomentar, exaltar e divulgar a pluralidade da cultura do nosso país, a primeira edição do evento acontecerá nos dias 02 e 03 de julho, no gramado do Auditório do Parque do Ibirapuera – edifício concebido por Oscar Niemeyer para apresentações de espetáculos musicais, considerado por muitos um ponto turístico da capital paulista.

Alceu Valença, Baco Exu do Blues (convidando Marina Sena e Illy), BaianaSystem, Baby, Duda Beat, Emicida, Lagum, Luísa e os Alquimistas, Mahmundi, Mart’nália, Nando Reis (convidando Jão), Roberta Sá, Xamã e Zeca Pagodinho estão confirmados na programação, junto com os selos e DJs Deekapz, DJ Cinara, DJ th4ys, Dre Guazzelli, Eu Vou Chamar o Síndico, Forró RED Light, Mulú, Pardieiro, Pathy Dejesus e Santo Forte, que completam a programação 100% nacional, oferecendo mais de 24 horas de músicas brasileiras para o público.

“O Turá surge para ser um festival que celebra as diversas facetas da música brasileira, que se conecta tanto com artistas grandes e já consagrados como também com os independentes. Um evento que traz o que é o Brasil e o brasileiro em sua essência, seja por meio da música, das pessoas, da arte e da gastronomia”, conta Francesca Brown Alterio, diretora de festivais da T4F e idealizadora do projeto.

Com o nome que faz uma brincadeira com o final das palavras abertura, cultura, mistura e releitura, o festival oferecerá também um cardápio que levará o público a uma viagem pelo país.

A compra dos ingressos para o evento está disponível pelo site da Tickets For Fun e pela Bilheteria Oficial (sem taxa de conveniência) no Teatro Renault (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República, São Paulo).

O Festival Turá é apresentado pela Hering, patrocinado pelo Whiskey Jameson, tem a Colorado como cerveja oficial e o apoio da Mikes, Red Bull e Urbia.

TURÁ

Apresentado por: Hering

Cerveja oficial: Colorado

Patrocínio: Whiskey Jameson

Apoio: Mikes, Red Bull e Urbia

Endereço: Auditório do Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, S/N – Parque do Ibirapuera, São Paulo – SP

Data: 2 e 3 de julho

Horários: das 11h às 22h

Valor: a partir de R$180 (terceiro lote) – sujeito a término de lote

Venda de ingressos:

Site – https://www.ticketsforfun.com.br

Bilheteria física (sem taxa de conveniência) – Teatro Renault (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República, São Paulo). Horário de Funcionamento do Teatro: Terça-feira a domingo, das 12h às 20h

Classificação indicativa:

Abaixo de 5 anos – não será permitida a entrada

De 5 a 15 anos – permitida a entrada acompanhada pelos responsáveis

A partir de 16 anos – permitida a entrada

Capacidade: 15 mil pessoas por dia

Festival Turá

Mais Informações: www.festivaltura.com.br

A T4F está acompanhando todos os protocolos de segurança contra Covid-19 definidos pelo governo para adotar as medidas vigentes no período do festival.

T4F

A T4F é a empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul, atuando pioneiramente de forma diversificada e verticalizada. Única empresa do setor com capital aberto no Brasil, a T4F oferece uma ampla gama de conteúdos artísticos e culturais, valendo-se de seu relacionamento com agentes e provedores nacionais e internacionais.

A Companhia acumula experiência no setor de entretenimento ao vivo desde 1983, tendo promovido eventos nas principais cidades do Brasil, Argentina, Chile e Peru.