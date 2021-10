Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) registra R$ 2 trilhões

Marca é registrada com 70 dias de antecedência neste ano

O Impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no Centro Histórico da capital paulista, registra hoje (13), às 19h47, a marca de R$ 2 trilhões. Esse é o montante pago pelos contribuintes desde o primeiro dia do ano aos governos federal, estaduais e municipais. Em 2020, este valor foi registrado no dia 22 de dezembro, o que significa que os brasileiros estão pagando mais impostos neste ano.

De acordo com o economista da Associação Comercial, Ulisses Ruiz de Gamboa, a antecipação do registro em 70 dias este ano deve-se a duas explicações básicas: a retomada econômica e a alta da inflação. “A retomada da atividade econômica, devido ao avanço da vacinação, é um dos principais fatores que levaram ao aumento do valor pago em impostos”.

Ele também destaca que a aceleração da inflação, que incide sobre maior parte dos preços de bens e serviços, contribuiu para o aumento.

Impostômetro

O painel físico do Impostômetro está localizado na Rua Boa Vista, 51, Centro Histórico de São Paulo – anexo ao edifício sede da Associação Comercial de São Paulo. No site https://www.impostometro.com.br é possível saber qual a alíquota de imposto por produto.

Associação Comercial de São Paulo (ACSP)

Sobre a ACSP: A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em seus 126 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua diretamente na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Além do seu prédio central, a ACSP dispõe de 15 Sedes Distritais, que mantêm os associados informados sobre assuntos do seu interesse, promovem palestras e buscam soluções para os problemas de cada região.