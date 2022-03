Estratégias de vendas em datas comemorativas impulsionam comércios locais e online

Essas ocasiões são vantajosas para comerciantes, que vendem mais produtos, e para os clientes, que fazem suas aquisições a preços melhores e obtêm outros benefícios

Comerciantes de todos os setores se beneficiam de datas comemorativas para conquistarem seu público-alvo e alavancarem suas vendas. Os lojistas que desejam se preparar para essas ocasiões precisam realizar estudos, planejamentos e investimentos para a implementação de estratégias que atinjam seus objetivos. Dependendo do ramo de atuação da loja, algumas datas são mais vantajosas que outras, e, por isso, o lojista deve identificar quais são elas para destinar seus esforços. Acompanhe algumas dicas que podem ser adotadas para atrair mais clientes durante essas oportunidades e aumentar o faturamento.

Durante todo o ano, são celebrados feriados e datas comemorativas. A maioria delas possui apelo comercial e é uma ótima oportunidade para comerciantes venderem seus produtos. Para aproveitar melhor esses momentos, é preciso conhecer bem seu nicho de mercado e planejar-se para as ocasiões mais propícias, que permitirão um maior retorno e conversão de vendas.

Uma boa estratégia é investir na decoração das lojas, sejam elas físicas ou digitais. Com cartazes e banners na fachada da loja, as pessoas que passam por aquela região serão atraídas para entrar e conferir os itens vendidos. O mesmo pode ser feito nas lojas online, que podem ser enfeitadas com novo layout, banners e cores diferentes que remetem à data comemorativa, captando a atenção do cliente e informando-o sobre a ocasião.

A presença digital da loja também é imprescindível. Através de posts em redes sociais, com imagens e conteúdos interessantes para seu público-alvo, é possível conquistar mais clientes e mostrar a eles as vantagens de comprar seus produtos. Para isso, é necessário um planejamento de publicações, para que elas não sejam monótonas e transmitam a mensagem de maneira precisa e descontraída.

Os conteúdos podem ser sobre curiosidades da marca e seus produtos ou sobre as promoções, kits e brindes que a loja oferecerá na data. Além disso, com o foco na construção de um relacionamento gradual com os consumidores, eles estarão preparados para comprar os produtos que desejam na data em questão e enxergarão a loja com olhar positivo.

Medidas bastante populares e que atraem bastante clientes são as promoções, descontos, os fretes grátis, sorteios e brindes. Muitas vezes, os compradores adoram a queda do preço de um produto, mas acham que a entrega é muito cara e não compensa ser paga. Para isso, o frete grátis é uma vantagem bastante interessante de ser oferecida. Quanto aos sorteios, o comerciante pode estabelecer regras para que, após o cliente gastar uma quantia mínima na loja, ele tenha a oportunidade de participar de um sorteio para ganhar produtos exclusivos, ou até mesmo como brinde.

As datas comemorativas mais tradicionais que fazem sucesso no Brasil são Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Páscoa e Natal. Outras datas como o Dia do Consumidor ou Black Friday têm ganhado espaço e se destacado nos últimos anos entre lojistas e consumidores, por abrangerem vários segmentos e não se restringirem a apenas alguns tipos de produtos. Existem ainda outras datas temáticas que representam um nicho de mercado, como Dia do Orgulho LGBT, Dia do Orgulho Nerd, Dia do Livro, Dia do Rock e muitas outras que podem ser lucrativas para o seu negócio, a depender do seu ramo de atuação.