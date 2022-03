Descubra os distúrbios do sono mais comuns na população

Pesquisa aponta que mais da metade da população sofre com baixa qualidade de sono

O sono é um fator essencial para garantir o bem-estar e a saúde no dia a dia, evitando problemas de saúde e melhorando o humor. No entanto, uma pesquisa realizada pelo Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) mostrou que os brasileiros vêm sofrendo com noites mal dormidas.

Sob encomenda da biofarmacêutica Takeda, a pesquisa foi chamada de Mapa do Sono dos Brasileiros, e contou com 2.635 entrevistas no país, incluindo homens e mulheres acima de 18 anos, de diferentes classes – A, B e C.

O mais preocupante foi a porcentagem de pessoas que têm uma baixa qualidade de sono, chegando a 65% dos brasileiros. Apesar disso, apenas 7% das pessoas que sofrem com esse problema realmente procuram profissionais médicos, deixando a qualidade do sono em segundo lugar quanto a outros problemas de saúde.

O estudo também apontou que 34% dos entrevistados reconhecem ter insônia, ainda que apenas 21% tenham o diagnóstico preciso da doença.

Quanto às pessoas que procuram ajuda profissional para melhorar a qualidade do sono, muitos o fazem apenas depois de tentar algumas estratégias, como mudar os hábitos no dia a dia, inclusive a alimentação. Já depois de procurar um médico as mudanças mais citadas são parar de beber ou fumar, assim como reduzir os medicamentos.

Dicas de especialistas para melhorar a qualidade do sono

Com a importância do sono na vida das pessoas, diversos especialistas buscam as melhores formas para alcançar um sono de qualidade e revigorante. As dicas vão de mudança de comportamento a compra de um novo colchão, que seja mais adequado para as necessidades de cada pessoa.

O colchão ortopédico, por exemplo, além de permitir uma noite de sono mais tranquila, funciona como parte do tratamento contra dores na coluna. Dores estão entre os principais motivos que levam os brasileiros a terem noites mal dormidas, muitas vezes se virando madrugada adentro, em busca da melhor posição para descansar.

Mudanças alimentares também são indicadas, como evitar alimentos pesados antes de ir para a cama e diminuir a quantidade de café ao longo do dia, preferencialmente deixando de tomar até 6 horas antes do horário de dormir. A ingestão de chás, como o de camomila e erva-doce, também ajuda a relaxar e alcançar um sono mais tranquilo.

As atividades físicas também são essenciais, mas é importante que cada pessoa encontre a melhor modalidade e horário de prática. Algumas atividades funcionam melhor durante a manhã, energizando e animando, enquanto outras podem ser feitas antes de dormir, ajudando a relaxar.

