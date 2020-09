5 práticas saudáveis para melhorar sua qualidade de vida

Diferente do que se fala normalmente, viver uma vida saudável não é tão difícil! Quer saber como? Veja agora 5 hábitos de rotina para melhorar sua qualidade de vida!

Nós muitas vezes estamos sobrecarregados tentando pagar todas as contas, dar conta do trabalho, e acabamos esquecendo do mais importante para ter energia: nossa saúde.

É possível conciliar obrigações, momentos de lazer e cuidados com a saúde sem abrir mão do que se gosta como momentos de lazer, festas e pratos preferidos.

Inclusive, adotar hábitos saudáveis é fundamental para ter bom desempenho no trabalho, cuidar dos filhos e também não se perder em meio a tantas confusões que a rotina costuma oferecer.

Então, continue a leitura deste conteúdo e confira 5 passos para melhorar sua qualidade de vida!

1 – Alimentação equilibrada

A primeira dica da lista é fundamental quando o assunto é saúde!

Há um equívoco muito comum com o assunto alimentação, onde as pessoas acham que para ser saudável é preciso abrir mão das comidas favoritas para sempre ou mesmo entrar em dietas super restritivas.

Felizmente isso não passa de achismo. O ideal é manter uma dieta equilibrada, ou seja, não exagerar em alimentos ricos em açúcar, por exemplo, mas não abrir mão deles por completo.

A alimentação saudável é baseada no consumo diário de macronutrientes como proteínas, carboidratos e gorduras.

O impacto de uma boa alimentação para o corpo é:

Bom humor;

Sono regulado;

Controle do peso corporal;

Mais energia;

Equilíbrio hormonal;

Prevenção de doenças;

Dentes saudáveis.

2 – Sono adequado

Não force o seu corpo a ficar acordado até tarde e acordar cedo, ele necessita de descanso!

Durma por volta de 7 a 8 horas por noite e consuma moderadamente ou corte por completo estimulantes como café e alimentos energéticos perto da hora de dormir.

O sono é um regulador do corpo, como se fosse um remédio natural, e quando feito com qualidade trazem benefícios como:

Melhora da memória;

Melhor do humor;

Controle o peso;

Combate ansiedade e depressão.

Portanto, foque em dormir o necessário. Muitas ou poucas horas de sono podem prejudicar a saúde de forma severa no longo prazo.

3 – Visitas ao médico

Convênio odontológico e médico são os melhores investimentos que uma pessoa cuidadosa com a saúde pode fazer e você vai entender o porquê!

A maior parte das doenças que acometem os seres humanos ao longo da vida poderiam ser erradicadas se fossem diagnosticadas antes de seu desenvolvimento.

Sendo assim, não espere ficar visivelmente doente ou com fortes sintomas para ir ao seu médico de confiança, foque sempre em prevenção.

A medicina preventiva evita que você fique doente com frequência e tenha mais qualidade de vida.

Sobre a importância do convênio dental, veja melhor no próximo tópico.

4 – Ir ao dentista

Assim como o médico, o dentista é muito importante para a sua saúde e visitá-lo regularmente pode ajudar a prevenir muitas doenças não só bucais, mas que acometem todo o corpo.

A boca de um ser humano é a porta de entrada de alimentos e por conta disso facilitada o acúmulo de germes e bactérias que podem prejudicar o sistema nervoso e também cardiovascular.

Sendo assim, o convênio dentista é uma maneira de garantir sorriso e corpos saudáveis pagando pouco por isso.

5 – Pratique exercícios físicos

Esqueça o “na segunda-feira eu começo”, o importante é se exercitar!

A prática regular de exercícios físicos traz uma série de benefícios à saúde, além de mudanças estéticas, claro.

Controle hormonal e da pressão sanguínea, aumento da imunidade e melhor do humor são alguns dos benefícios de quem pratica atividades físicas de baixa a média intensidade com frequência.

Inclusive, para alcançar bons resultados não é preciso fazer esportes de alta intensidade todos os dias da semana.

Se exercitar é também um momento de lazer, então busque fazer algo que te dê prazer e concilie as duas coisas.

Caminhada 3 vezes por semana durante 30 minutos já é uma excelente forma de começar!

Conclusão

Levar uma vida regrada traz uma série de benefícios à sua saúde e garante um futuro mais tranquilo.

Priorize sempre o seu corpo com foco na prevenção de doenças, essa é a melhor maneira de ter uma vida longeva e prazerosa.

Por isso, neste conteúdo você acompanhou 5 práticas aplicáveis para melhorar sua qualidade de vida.

Não se esqueça: alimente-se de forma regrada, descanse de 7 a 8 horas por noite, vá ao médico regularmente, tenha um bom plano odontológico e pratique exercícios físicos regularmente.

Este conteúdo foi produzido por Ideal Odonto