Portaria automatizada: era digital chegou aos condomínios

Com 30 anos de história, Grupo Ourho lança na região novo conceito de portaria monitorada, controlada e mais segura

Nos últimos anos, estão ganhando notoriedade no setor condominial ferramentas tecnológicas que utilizam o conceito da Indústria 4.0 para trazer mais segurança e comodidade aos moradores.

Seguindo a tendência, o Grupo Ourho acaba de lançar o serviço de Portaria Automatizada. Com tecnologia e equipamentos de última geração, além de softwares e sistemas utilizados pelas melhores empresas de segurança do mundo todo, o novo conceito de portaria permite uma redução de até 75% do custo de uma portaria presencial.

“Com a portaria 100% automatizada, monitorada e controlada não há risco de falhas humanas. Portanto, se torna muito mais segura aos condôminos”, afirmou Wellington Fernandes, Diretor Técnico do Grupo Ourho.

Projetos personalizados

Controle de acessos de moradores, visitantes e prestadores de serviços; cerca elétrica e de infravermelho; monitoramento por meio de câmeras; gravação de todas as imagens captadas; biometria para entrada de moradores; controle de entrada e saída de veículos e função pânico para pedestres são alguns dos itens que compõem a portaria automatizada.

“Os projetos são personalizados, elaborados com base em uma análise de risco e vulnerabilidade do espaço. Podemos ainda realizar toda a operação do condomínio, com recebimento e entrega de correspondência, encomendas, acompanhamento de prestadores de serviços e retirada de lixo, entre outros”, explica Wellington.

Em caso de queda de energia que ultrapasse a capacidade do nobreak, o Grupo Ourho possui profissionais capacitados. Neste tipo de eventualidade, é enviado imediatamente um porteiro que ficará disponível o tempo necessário até que tudo esteja resolvido.

Grupo Ourho

Com 30 anos de história, o Grupo Ourho, com sede em São José dos Campos, é composto por empresas com foco em serviços para o mercado corporativo. Com a RH Funcional, o grupo oferece processo seletivo de excelência para a comunidade e para o mercado, com profissionais capacitados e condições para que eles possam se dedicar exclusivamente às suas atividades profissionais. Já na Connecta Serviços, empresas encontram o melhor da mão de obra especializada numa escala ainda maior, com banco de dados digitais e ferramentas tecnológicas capazes de apoiar empresas e indústrias da região.

O Grupo Ourho fica na rua Joaquim Bráulio de Melo, 59, centro, São José dos Campos. Em Taubaté, a unidade está localizada na rua Padre Diogo Antônio Feijó, 240, Jardim das Nações. E, em Lorena, na rua Dr. Azevedo de Castro, 64 A, Centro.

Saiba mais no site grupoourho.com.br e nas redes sociais: @ grupoourho.