Dopamine dressing: a tendência de moda que foca na felicidade como estilo

Roupas coloridas refletem um sentimento mundial de dar a volta por cima

Já tem um tempo que a moda é ser feliz, e ser feliz está na moda, mas agora parece que as pessoas levaram isso ao pé da letra. A tendência, que pretende dominar a moda em 2022, conhecida como dopamine dressing, migrou das passarelas para os armários, e promete trazer a alegria das cores para tempos cinzas e incertos de guerra e pandemia.

A tendência de cores, brilhos e estampas, que surgiu nos últimos desfiles de moda, nos convoca a ver o lado bom da vida e faz referência ao neurotransmissor dopamina, que é responsável por proporcionar sensações de prazer e alegria. A regra é não ter regras, assim como a felicidade. Todos os tipos de combinações são bem-vindas, desde que a pessoa que veste esteja se sentindo feliz e confiante com o look.

Você é o que veste

Já faz um tempo que sabemos que a moda fala muito sobre quem veste, e nesta lista, estão incluídas todas as peças, como bolsas, acessórios, saias, blusas femininas, regatas, vestidos, calças, bermudas e até maquiagem. O que vestimos informa sobre nossas aspirações, desejos e visões de mundo, vai muito além de uma roupa que cai bem ou não. Além disso, algumas cores podem interferir completamente em nosso humor e falam muito sobre nosso estado emocional também. Por isso, a dopamine dressing não é só uma tendência de moda, mas o reflexo de um sentimento mundial, que reflete a vontade de retomar a rotina, com otimismo e vitalidade.

Trem das cores

Um estudo de 2015 da University of Rochester, em Nova York, mostrou que pessoas tristes de fato veem menos cores ao redor, no estilo Lobão, quando canta que “está tudo cinza sem você”, só que em nível amplificado. O estudo sugere que a felicidade é colorida, algo lindo e harmônico de “um azul-celeste, celestial”, como cantou lindamente Caetano Veloso, em Trem das Cores. Mas como a percepção de cores é algo subjetivo, não existe um consenso científico sobre o efeito das cores nas emoções. Uma pessoa pode se sentir muito feliz e sortuda vestindo azul, enquanto outra pode se sentir deprimida. A ideia da dopamine dressing é usar as cores que representam felicidade para quem usa o look.

Eu vejo flores em você!

A coleção da estilista brasileira Chris Barros para o verão 2022 ganhou o nome de “Escapismo”, e trouxe peças em tons de laranja, azul, amarelo, verde e roxo, com estampas listradas e flores multicoloridas. Nas redes sociais, ela se posicionou sobre o objetivo da coleção: “imaginar as coisas indo para um caminho melhor. Pensei nessa coleção para trazer algo feliz, leve, de paz”.

Quem ama os tons sóbrios de cinza, branco e preto não precisa se sentir excluído, pois a moda não tem essa intenção – ela é inclusiva, e transmite as emoções de quem veste. A tendência dopamine dressing é versátil, e combina peças em tons sóbrios com outras em cores alegres e descontraídas. A ideia é trazer um pouco de otimismo, cor e personalidade para o look.

Foto:ISTOCK