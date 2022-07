11 ideias de presentes para profissionais da área da saúde

Com ou sem pandemia da covid-19 os profissionais da saúde sempre foram e vão ser muito importantes em nossas vidas. Por isso, se você for um diretor de hospital, precisa tomar conta de uma equipe inteira de profissionais da saúde, sejam médicos ou enfermeiros.

O fato é que devemos sempre ser agradecidos pelo trabalho dessas pessoas que lutam dia e noite para salvar vidas, por isso você diretor de hospital, clínicas entre outros centros médicos, fique atento a esse artigo e veja algumas formas de presentear seus funcionários.

Caso você queira presentear seus funcionários com brindes para área da saúde e está sem ideias com que presentear seus colaboradores, fique até o final desta leitura que vamos te dar algumas ideias de brindes que você pode usar.

Canetas

É fato que os médicos e enfermeiros precisam estar anotando tudo o tempo todo, então nada mais útil do que presentear o profissional da saúde com uma caneta. Porém, você tem várias opções de canetas, a primeira opção é apostar em uma bela caneta clássica e elegante.

Outra ideia é investir em canetas que sejam temáticas, como, por exemplo, no formato de seringas. Vai segundo o estilo da sua equipe.

Doces

Você pode optar por presentear sua equipe com uma latinha de doces, personalizada com a logo do hospital, pode ser de chocolates, balinhas, etc. Isso vai ser um presente muito agradável, principalmente pelo fato que esses profissionais passam horas e horas dentro do hospital de plantão e muitas vezes acabam não comendo como deveriam. Um docinho vai ajudar com isso, e ainda alegrar o dia do pessoal.

Ecobags

Provavelmente você já deve ter visto profissionais da saúde cheio de bolsas e sacolas, para carregar seus pertences, geralmente carregam roupas extras, material de trabalho, livros, entre muitas coisas. Então nada melhor que ganhar uma ecobag para ajudar a carregar todos esses pertences de uma melhor forma, sem ter que carregar várias sacolas.

Estetoscópio e Esfigmomanômetro

Esse pode ser um presente mais caro, mas que fará com certeza a felicidade de seus colaboradores e vai causar um grande impacto na sua equipe, pois muito provavelmente eles não vão esperar por um presentão desses.

Você ainda pode colocar o estetoscópio e esfigmomanômetro dentro de uma necessaire, personalizada com o nome do hospital ou centro médico que trabalha e ainda pode colocar o nome do seu colaborador. Esse é um kit que todo profissional da saúde usa e vai ser muito útil no dia a dia dele.

Vale presente

Os vales presentes são um grande sucesso entre várias empresas e com os profissionais da saúde não é diferente. Você pode dar variados cupons como forma de presente, como vale cinema, pizzaria, restaurantes, lojas, supermercados, churrascarias, entre muitas outras coisas.

Jalecos personalizados

Todos os profissionais da saúde usam jalecos, então esse seria um presente muito útil. Além de ser útil, você pode fazer com que ele fique mais estiloso e mandar bordar o nome do profissional e a marca do hospital também. Pode ter certeza que sua equipe vai gostar bastante.

Copos ou garrafas térmicas

Profissionais da saúde passam a maioria do tempo no hospital em intermináveis plantões, então para aguentar toda essa jornada nada melhor que um bom café. Por isso é uma ótima ideia presentear sua equipe com copos ou garrafas térmicas para ajudar a manter o café ou chá quente por mais tempo. Você ainda pode mandar personalizar com o nome de cada um ou com a logomarca do hospital.

Kit sutura

Essa é uma boa ideia de presentes para médicos e enfermeiros de um centro médico, mas lembre-se que você deve escolher algo que seja de qualidade, para que não haja infecções ou qualquer outra complicação quando for usado pelo profissional.

Chaveiros personalizados

Quem não gosta de um brinde, como o chaveiro, pois bem essa é mais uma opção de presente para seus funcionários da saúde. Você pode pedir para personalizar com o tema saúde, hospital, enfim tudo que tenha a ver com esse setor.

Sapatos confortáveis

Somente tendo sapatos confortáveis para aguentar as longas horas de um plantão. Por isso existem aquelas empresas especializadas em itens para profissionais da saúde, como o diretor do hospital pode pedir uma encomenda para todos os seus colaboradores. Com certeza eles vão se sentir muito agradecidos e sentir que a instituição se preocupa com o bem-estar de cada um.

Day Spa

A rotina exaustiva de um profissional da saúde merece que ele relaxe depois de horas em um plantão, seja ele noturno ou diurno. Por isso, para ver sua equipe mais relaxada, é válido investir em um dia de spa para seus funcionários, você pode presenteá-lo no dia do aniversário de cada um deles ou montar uma escola de acordo com as folgas de cada um.

Imagem de Michael Schwarzenberger por Pixabay