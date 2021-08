Como iniciar no crossfit?

Atividade precisa de acompanhamento profissional e alimentação equilibrada.

Combinando uma ideia atualizada de exercícios físicos e a competitividade saudável do esporte, o crossfit tem ganhado muitos adeptos, principalmente no Brasil. Para quem busca ganho de massa, o treino oferece mais do que sentar em uma máquina e fazer levantamento de barras de peso.

Na internet, os “crossfiteiros” são conhecidos por revelar a prática da atividade, mesmo sem ninguém perguntar. Isso acaba sendo efeito de uma das principais características do crossfit: a integração. Para quem começou a prática há pouco tempo ou deseja praticar o crossfit, aqui vão algumas dicas antes de partir para o treino.

Credibilidade e segurança do espaço

Assim como acontece com qualquer atividade que se torne popular, é normal que a quantidade de espaços vendendo determinado produto ou serviço aumente consideravelmente. No Brasil, a constante busca pelo crossfit faz com que academias e espaços voltados especialmente para a prática se tornem cada vez mais comuns.

Porém, é preciso ficar atento a alguns detalhes. Para ser considerado um espaço confiável, é necessário uma certificação da CrossFit, empresa americana responsável por formar profissionais para instruir os participantes. Além disso, os professores de crossfit brasileiros precisam de registro no Conselho Regional de Educação Física.

Os “boxes”, como são chamados os espaços onde o crossfit é realizado, precisam ter equipamentos e estrutura de segurança adequados para a prática. Pisos reforçados, equipamentos certificados e ventilação adequada estão entre os itens para se observar.

Primeiro contato com o treinador

Essa etapa acontece em academias e com personal trainers, então é natural que ela aconteça também no crossfit. Em uma conversa com o coach, ele poderá entender exatamente quais são os seus objetivos com a prática, o seu histórico de atividades físicas, disponibilidade e hábitos alimentares.

Para os iniciantes, é recomendado ficar em turmas pequenas, que o próprio treinador pode dividir de acordo com o nível de cada um. Isso vai permitir que o coach mantenha a atenção necessária durante a sua prática, e que você se enturme aos poucos com os demais participantes.

Objetivo sempre atualizado

O crossfit se tornou popular por ser uma forma relativamente rápida de trabalhar o corpo como um todo, de uma forma até divertida. Uma das razões pelas quais os praticantes estão sempre motivados é ter um objetivo diferente em mente a cada período do treino.

O crossfit está dentro de uma certa filosofia de exercícios físicos, onde a aparência do corpo é consequência do seu esforço funcional. Ou seja, ao melhorar a sua força, consequentemente seus músculos do braço, costas e abdômen melhorarão estética e funcionalmente.

Buscar identificar diferentes áreas do seu corpo e da sua vida que estão sofrendo melhorias é um ponto para manter a energia para praticar o crossfit, que exige dedicação, assim como qualquer tipo de treino.

A pressa é inimiga da perfeição

Depois de conversar com um profissional, escolher um box adequado e traçar os seus objetivos, é hora de iniciar a prática. O crossfit pode ser uma atividade gostosa, embora exija muito do condicionamento físico. Se você é uma pessoa que não está habituada à prática de exercícios, não se cobre tanto.

O coach saberá exatamente como passar os exercícios adequados para o seu tipo físico, pensando no desenvolvimento de cada parte do seu corpo para alcançar a sua meta. Não é porque o seu colega de turma consegue levantar 100kg que você precisa fazer isso já na primeira semana.

Encontre um equilíbrio entre a mente e o corpo

Sabe aquela história de que ”o que a mente não quer, o corpo não faz”? No crossfit, manter a motivação é a chave para superar os próprios limites e conseguir os resultados desejados. Como nenhum box é igual ao outro, você pode transitar por diferentes turmas e espaços, até encontrar um em que você se sinta confortável e consiga se divertir. O importante é encontrar um sentido para a prática constante, assim você mantém o espírito competitivo, tanto consigo como com os demais da turma.