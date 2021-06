Deputada Carla Morando garante unidade do Poupatempo para Campos do Jordão

Governador de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (07/06), a instalação da unidade de atendimento do Estado; equipamento será no prédio do Detran

O Governador de São Paulo, João Doria, atendeu, nesta segunda-feira (17/06), a uma solicitação da deputada estadual, Carla Morando, e assinou o autorizo para a implantação de uma unidade do Poupatempo em Campos do Jordão. O serviço de atendimento Estadual será instalado no prédio do Detran – localizado na Avenida Adhemar Pereira de Barros, 82 – Vila Abernessia.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Poupatempo Campos do Jordão

Uma reforma será realizada no local para atender a nova unidade do Poupatempo. O atendimento será realizado por meio do sistema Balcão Único, com atendentes multitarefas. Serão 130 tipos de atendimentos do Governo, como o Instituto de Identificação (IIRGD), as taxas cobradas pelas prefeituras e também o atendimento do Detran SP. A implantação será viabilizada em parceria com a prefeitura, garantindo um serviço seguro, moderno e rápido.

Deputada estadual Carla Morando

“Tenho muito carinho pela cidade de Campos de Jordão. Fiz a solicitação ao Governo do Estado de São Paulo pensando nos cerca de 52 mil habitantes. Com os atendimentos do Detran do Governo do Estado e da prefeitura, sendo realizados no mesmo local, os moradores terão mais comodidade, autonomia e o tempo otimizado. Como deputada estadual, estou atuando para garantir avanços, investimentos e melhorias para todo o Estado de São Paulo”, explicou a deputada Carla Morando que no evento representou todos os parlamentares estaduais.

Deputada estadual, Carla Morando-Foto: Governo do Estado de São Paulo

Já o prefeito de Campos do Jordão, Marcelo Padovan, aproveitou para agradecer a atuação da deputada Carla Morando em benefício da cidade. “Atualmente, os moradores precisam ir até cidades vizinhas para realizar o atendimento, como Taubaté e Tremembé, que fica a cerca de 40 km de nosso município. Agora, teremos o serviço em nossa cidade. Proporcionando mais dignidade e cidadania. A conquista de hoje é reflexo da atuação da deputada Carla Morando!

Durante o evento, realizado no auditório Ulisses Guimarães – no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo destacou a efetividade do Poupatempo. “Temos um serviço de referência nacional e internacional, com agilidade, eficiência nos serviços e nível de satisfação acima de 90%. Temos o primeiro Poupatempo digital do Brasil. Nós somos um governo 100% sem papel. Hoje, as 645 prefeituras do estado de São Paulo operam digitalmente, essa é uma grande vitória, somos o primeiro Estado 100% digital do país”, disse Doria.

Além do governador, também participaram do evento o vice-governador, Rodrigo Garcia, o secretário da Casa Civil, Cauê Macris, o presidente da Prodesp – empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo no Estado – André Arruda, e demais autoridades.