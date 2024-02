Valor Terminal de uma empresa: para que serve e como calculá-lo?

Independentemente do motivo, é fundamental saber quanto sua empresa vale no mercado. Acompanhar o valuation do negócio, de tempos em tempos, é vital para entender a saúde financeira, as possibilidades de investimentos e, ainda, planejar o crescimento. Para tal, é preciso calcular o Valor Terminal de uma empresa.

Ele fornece dados financeiros que mostram uma estimativa do fluxo de caixa da companhia no futuro, geralmente nos próximos três ou cinco anos. Logo, podemos afirmar que tem bastante “peso” na hora de avaliar o valor de um negócio, já que os investidores querem aplicar recursos em projetos que tendem a crescer e elevar seus lucros.

Neste artigo, explicamos o que é Valor Terminal de uma empresa, sua importância, quando deve ser usado e como calculá-lo. Bons negócios!

O que é Valor Terminal de uma empresa?

O Valor Terminal de uma empresa é um cálculo que define o valor do negócio, conforme a estimativa de crescimento do fluxo de caixa no futuro. Seu resultado expressa um percentual do total avaliado.

Sabemos que não é simples prever o fluxo de caixa daqui a três ou cinco anos, porém, analistas especializados em finanças simulam cenários futuros por cálculos específicos e ao determinar o valuation (avaliação) da companhia.

O tipo de cálculo de valuation mais usado – e reconhecido – no mercado é o Fluxo de Caixa Descontado, que tem o objetivo de estimar a lucratividade futura da empresa, a fim de determinar um preço para sua venda, por exemplo.

A lógica é simples: esse indicador mostra um valor proporcional aos resultados dos fluxos de caixa do negócio.

Quando o Valor Terminal de uma empresa é usado?

O Valor Terminal de uma empresa é usado em diversas situações que precisam estipular o valor de um negócio ou ativo corporativo. Ele costuma ser utilizado durante o cálculo de valuation pelo método Fluxo de Caixa Descontado para determinar o quanto ela realmente vale no mercado.

Entenda quando o Valor Terminal de uma empresa é usado:

cálculo do valuation;

avaliação de investidores para analisar a estimativa de crescimento e se vale a pena aplicar seus recursos no negócio;

pedido de empréstimos e financiamentos;

processos judiciais e trabalhistas;

planejamento orçamentário e estratégico;

criação de estratégias e metas de médio a longo prazo;

e muito mais!

Como calcular o Valor Terminal de uma empresa?

O cálculo do Valor Terminal de uma empresa pode ser feito por dois métodos: o modelo perpétuo (ou modelo de crescimento de Gordon), que pressupõe que o crescimento do fluxo de caixa será constante; e o múltiplo de saída, que define que o mercado vai determinar o valor de venda do negócio.

Já adiantamos que o mais usado por investidores é o múltiplo de saída, visto que é mais realista e acompanha as variações da economia.

O ideal é que o período analisado no cálculo não ultrapasse cinco anos, pois, depois disso, fica mais difícil projetar resultados do Valor Terminal – e do próprio valuation.

Conheça agora os dois métodos e aprenda como calcular o Valor Terminal de uma Empresa!

Modelo perpétuo

O método de perpetuidade leva em consideração que o crescimento do negócio será feito em um ritmo estável, tendo uma taxa constante. Por isso ele recebe esse nome, devido ao “crescimento perpétuo”.

Para calcular o Valor Terminal de uma empresa por esse modelo, é usada uma fórmula que inclui:

o fluxo de caixa livre de determinado período;

a taxa de crescimento perpétuo;

a taxa de desconto e o custo médio ponderado de capital.

O resultado é a taxa de crescimento estimada para determinado período. E essa taxa é constante tem início no final do tempo analisado, sendo aplicada para as projeções dos próximos anos.

Para entender melhor, a fórmula do método da perpetuidade é: (FCF * (1 + g)) / (d – g), sendo que:

FCF = Fluxo de caixa livre em determinado período;

g = Taxa de crescimento prevista;

d = Taxa de desconto.

O ideal é que a taxa de crescimento perpétuo não seja maior do que a de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e esteja alinhada à taxa de inflação.

Múltiplo de saída

Já o método múltiplo de saída considera que diversos aspectos do mercado influenciam o valuation de um negócio.

Nesse modelo, o cálculo inclui os múltiplos de lucro, de receita ou EBITDA para definir o valor da empresa em determinado período. Ao descobrir o resultado, ele é comparado com outros negócios do mesmo setor para chegar a uma média e, assim, estimar o Valor Terminal de uma empresa.

Ele é muito usado para descobrir o preço justo de uma aquisição, baseado nos resultados financeiros de outras companhias que foram vendidas recentemente, por exemplo.

Como calcular o valuation da empresa?

Como já percebeu, o cálculo do Valor Terminal de uma empresa e de seu valuation é complexo e pode envolver diversos fatores internos e externos para chegar a um preço final.

Sendo assim, é fundamental ter um profissional altamente qualificado e experiente, que acompanhe de perto o mercado, lide diretamente com investidores e realize avaliações em companhias de diversos setores.

E onde encontrá-lo? Basta procurar uma consultoria de M&A (Fusões e Aquisições) renomada no mercado para fazer o cálculo do valuation e outras métricas relevantes que afetam o preço de uma marca.

Os consultores atuam em cada etapa do processo de compra e venda de companhias, desde a preparação até o final da transação. E isso engloba tanto o lado do vendedor quanto do comprador.

Busque ajuda de quem entende do assunto e calcule o Valor Terminal de uma Empresa de forma adequada, assertiva e profissional, atendendo aos requisitos exigidos no mercado.

Fonte: Capital Invest, uma das principais boutiques de M&A no Brasil, com quase 20 anos de experiência em assessoramento financeiro para avaliação, compra e venda de empresas.

Foto de Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/pt-br/foto/americano-americana-arranjo-organizacao-4386341/