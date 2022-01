Eleições 2022: Band amplia cobertura com ‘maratona eleitoral’ e anuncia datas dos debates

Confronto entre candidatos aos governos estaduais será realizado no dia 7 de agosto; presidenciáveis se encontrarão no dia 14 do mesmo mês

A Band anunciou nessa quarta-feira (26), durante o Jornal da Band, as datas dos debates das Eleições 2022. Os confrontos entre os candidatos aos governos estaduais e ao Planalto serão realizados em dois domingos do mês de agosto. A ideia é privilegiar ainda mais o contato do eleitor com os candidatos.

Canal Livre Especial

No dia 7 de agosto, às 20h, haverá o encontro entre os indicados aos governos estaduais. No dia 14 do mesmo mês, também às 20h, será a vez do debate entre os presidenciáveis. Em ambas as datas, após os debates, será exibido o programa Canal Livre Especial, que dará continuidade e profundidade aos temas levantados com a presença dos representantes dos partidos.

Fernando Mitre, diretor nacional de Jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação

“Criamos os domingos eleitorais que são verdadeiras maratonas, onde teremos repórteres entrando o tempo todo até a hora do debate, em um horário em que o Brasil inteiro poderá acompanhar. Em seguida, exibiremos o Canal Livre Especial com representantes dos candidatos desenvolvendo os temas apresentados nos debates e trazendo novas ideias”, explica Fernando Mitre, diretor nacional de Jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Se houver segundo turno, o confronto entre os candidatos à Presidência da República será no dia 4 de outubro e o dos governadores no dia 6. Em setembro, a Band também fará debates entre os indicados à vice-presidência.

Jornal da Band

A corrida eleitoral já é realidade no Jornal da Band. Desde o começo de novembro são realizadas coberturas com foco nos pré-candidatos à Presidência e suas propostas.

Band Eleições

A partir de março, toda quinta-feira, às 23h, irá ao ar o Band Eleições. No programa, serão discutidos os principais problemas do país e as ideias de especialistas, políticos e candidatos para solucioná-los, sempre com a participação do eleitor, que poderá fazer críticas, sugestões e perguntas. “Para essa interatividade, as plataformas digitais serão muito importantes. Vamos contar com uma estrutura de mais de 40 emissoras espalhadas pelo Brasil”, adianta Andressa Guaraná, chefe de redação.

O BandNews TV, a Rádio Bandeirantes, a BandNews FM e as plataformas digitais do Grupo irão ampliar a cobertura eleitoral, ouvindo os partidos, os políticos e os indicados pelas candidaturas para tratar dos assuntos de interesse público que estarão na eleição.