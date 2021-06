Governo de São Paulo autoriza implantação de 20 novas unidades do Poupatempo

Com atendimento integrado ao Detran.SP e ampla oferta de serviços, os postos irão beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas



Nesta segunda-feira (07/06), o Governo de São Paulo anunciou as autorizações para a implantação de mais postos do Programa Poupatempo em 20 municípios paulistas. As cidades beneficiadas serão: Amparo, Artur Nogueira, Barueri, Boituva, Cabreúva, Campos do Jordão, Cerquilho, Embu das Artes, Ilha Solteira, Itararé, Jaguariúna, Monte Mor, Olímpia, Paulínia, Presidente Epitácio, Rio Grande da Serra, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Isabel, São José do Rio Pardo e Tremembé.

As futuras unidades fazem parte do plano de expansão, anunciado em agosto de 2020 pelo governo paulista. “O novo modelo, com os serviços do Detran.SP ao atendimento do Poupatempo, é mais moderno, compacto e com foco no digital. Como diversos serviços serão oferecidos no mesmo local, o cidadão ganhará em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia, sem perder o padrão de qualidade, marca registrada do programa”, afirma André Arruda, presidente da Prodesp.

Para aumentar a capilaridade, alcançando inclusive os municípios de menor porte, as Ciretrans serão transformadas em Poupatempo. O atendimento será por meio do sistema Balcão Único, com atendentes multitarefa, podendo contar com serviços municipais. Esse modelo já foi testado e aprovado pelos usuários nas unidades inauguradas nesta gestão nas cidades de Aguaí, Lençóis Paulista, Jales e Salto, escolhidas para o projeto piloto.

As 20 novas implantações serão viabilizadas em parceria com os municípios, atendendo mais de 1,5 milhão de pessoas. Além do Detran.SP, os postos também oferecerão serviços do Instituto de Identificação (IIRGD), Ministério Público, Secretaria Estadual da Educação, prefeituras, entre outros. O investimento do Estado será de aproximadamente 3,3 milhões.

“Atualmente, 86% dos serviços realizados pelo Detran.SP são pelos canais digitais. Isso graças ao avanço da digitalização, o que permitiu a redução do atendimento presencial. Ao delegar o atendimento ao Poupatempo, conseguiremos aproveitar melhor nosso quadro de colaboradores, otimizando ainda mais a operação para serviços essenciais. Exemplo disso é a prova prática de habilitação, que muitos municípios do Estado não têm e que com o novo modelo será possível oferecer, evitando assim o deslocamento do cidadão para uma cidade vizinha”, explica Ernesto Mascellani Neto, presidente do Detran.SP.

Desde o anúncio do plano de expansão do Poupatempo, sete unidades integradas ao órgão estadual de trânsito já estão em funcionamento. São elas: Franco da Rocha, Hortolândia, Piquete, Santa Bárbara D’Oeste, Serra Negra, Sumaré e Alesp. Recentemente, o Governo de São Paulo deu o aval para a implantação de 25 novas unidades em cidades da Região Metropolitana, Litoral e interior. Com o anúncio desta segunda-feira (7), serão 45 novos postos, beneficiando cerca de 3 milhões de pessoas.



Poupatempo

Por meio da Prodesp, o Poupatempo aumentou a oferta de serviços digitais. São 137 opções online, no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo é oferecer 180 serviços digitais, e chegar a 240 em 2022.

Prodesp

“A ampliação dos serviços pelos meios eletrônicos é fundamental para permitir que o Poupatempo esteja cada vez mais próximo das pessoas. Agora, as unidades podem ser mais compactas e mesmo assim oferecer uma ampla diversidade de opções”, destaca o diretor da Prodesp, Murilo Macedo.

Atualmente, 85% dos atendimentos do Poupatempo são feitos pelas plataformas digitais. Entre os serviços online mais procurados, estão a pesquisa de pontuação, habilitação, licenciamento, renovação de CNH, funcionalidades da vacinação contra a Covid-19, além da emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, entre outros.