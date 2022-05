Tabata Amaral leva gabinete itinerante a São José dos Campos

O Gabinete Itinerante é uma iniciativa inovadora do mandato da deputada federal Tabata Amaral que tem o objetivo de aproximar a política e o mandato das pessoas, através da promoção da cidadania, formação política, cultura e participação popular.

Gabinete Itinerante

Os eventos costumam ocorrer presencialmente, com o nosso trailer e a nossa biblioteca indo para todos os cantos do estado de São Paulo. Na programação também há atividades lúdicas para a formação política, apresentações culturais e bate-papo com convidados para construção coletiva de projetos.

Depois de uma temporada online por causa das restrições sanitárias, o Gabinete itinerante voltou com o formato presencial e dessa vez será em São José dos Campos! O evento vai ocorrer neste sábado, 14/05, às 10h, no espaço de eventos Chão de Giz (Av. Livio Veneziani, 191 – Chácaras São José).

Deputada federal Tabata Amaral